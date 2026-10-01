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Polska

Konie w prezydenckiej rezydencji. Do kogo należą i kto płaci za ich utrzymanie

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Karol Nawrocki
Konie w prezydenckiej rezydencji w Promniku. Co o nich wiadomo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
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W jednej z prezydenckich rezydencji trzymane są konie, które są do dyspozycji Karola Nawrockiego, jego żony, córki oraz funkcjonariusza ochrony - podała "Gazeta Wyborcza".

Jak podała w czwartek "Gazeta Wyborcza", w prezydenckim ośrodku Promnik w Rudzie Tarnowskiej - około 100 kilometrów od Warszawy - trzymane są cztery konie.

O ich pojawieniu się wiosną tego roku w prezydenckiej rezydencji powiedzieli gazecie jej byli pracownicy. - Jest koń dla prezydenta, jego żony i mały konik dla Kasi (córki prezydenta). Do tego jest instruktor jazdy, obsługa stajni i przyczepy do wożenia koni - przekazał informator. Według jego relacji jeden z koni został przewieziony w sierpniu do Juraty, gdy przebywał tam Nawrocki.

Czwarte zwierzę - jak twierdzi "Wyborcza" - przeznaczone jest dla funkcjonariusza ochrony.

"Wyborcza" podaje, że jej ustalenia częściowo potwierdziła prezydencka kancelaria. "W dyspozycji Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP pozostają trzy konie: kuc, koń fryzyjski i koń huculski, o imionach Edzio, Ramzes i Aramis" - poinformowało biuro prasowe KPRP .

Pytania o prezydenckie konie

W odpowiedzi na pytania dotyczące ewentualnego zakupu koni lub otrzymania ich w prezencie kancelaria przekazała, że "konie nie stanowią własności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały przez Kancelarię nabyte". "Ich właścicielem jest Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, będące odrębną jednostką sektora finansów publicznych, działającą w formie instytucji gospodarki budżetowej" - sprecyzowano.

Nie potwierdzono również stałego miejsca pobytu zwierząt, ani tego, czy bywają przewożone do innych rezydencji. Powołano się na "względy bezpieczeństwa".

Gazeta podała - powołując się na swoje informacje - że utrzymanie czwartego konia i szkolenia dla funkcjonariusza opłaca Służba Ochrony Państwa.

"Wyborcza" szacuje, że - w przypadku, gdyby konie nie były prezentem, a zostały zakupione - koń huculski kosztuje od 4 do 12 tysięcy złotych, fryzyjski od 12 do 100 tysięcy złotych, a kuc od 2 do 10 tysięcy złotych.

Portal tvn24.pl skierował pytania do kancelarii prezydenta oraz Centrum Obsługi KPRP. Dotyczą one między innymi kosztów utrzymania zwierząt, tego, czy konie zostały zakupione czy przekazane w prezencie oraz - jeśli dokonano zakupu - kosztów i powodów takiej decyzji.

Gazeta przytoczyła również opublikowane na portalu X ustalenia komentatora Piotra Leskiego, który przeanalizował jawne wydatki Centrum Obsługi KPRP. Jak oszacował, od lipca na opiekę nad zwierzętami gospodarskimi i zakup paszy oraz karmy wydano łącznie około 54 tysięcy złotych.

Zembaczyński: prawdopodobnie jakiś przejaw kolejnej megalomanii

Ustalenia dotyczące trzymanych w prezydenckiej rezydencji koni komentował w czwartkowym odcinku "Newsa Michalskiego" w TVN24+ poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński. - W naszej kulturze konie zajmują szczególną rolę i być może to napędza pana prezydenta. Z tego, co jest mi wiadome, to Edzio to prawdopodobnie jest kucyk, więc nie wiem, czy pan prezydent będzie chciał na tym kucu jeździć - powiedział.

- Wybierając na prezydenta osobę o takim charakterze jak Nawrocki, można było się spodziewać polityki, jakiej nie znaliśmy i chyba to jest element tej polityki. Nie wiem, czy chce defilady konno odbierać, czy będzie prowadził jakieś wizytacje konne, czy po prostu to ma być hipoterapia dla jego środowiska - mówił Zembaczyński.

Zembaczyński: w naszej kulturze konie zajmują szczególną rolę i być może to napędza pana prezydenta
Źródło: TVN24+

Ocenił również, że "wszystko, co się dzieje wokół Pałacu jest nastawione na kapitalizowanie bycia głową państwa". - Nie mam zaufania do Pałacu Prezydenckiego, że to dąży do podniesienia jakiegokolwiek poziomu - już nie mówię o godności prezydenta - ale skuteczności tego urzędu. To jest prawdopodobnie jakiś przejaw kolejnej megalomanii i nawiązuje do tego słynnego ryku Nawrockiego, kiedy pozdrawia żołnierzy - stwierdził.

Zembaczyński stwierdził następnie, że według niego jest to sprawa, która powinna zostać upubliczniona.

Źródło: "Gazeta Wyborcza", TVN24+
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Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RPKancelaria Prezydenta RPzwierzęta
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