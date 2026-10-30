Zakup "w wielkiej tajemnicy". Wiemy, ile kosztowały konie prezydenta Nawrockiego

Rozmówca zbliżony do Kancelarii Prezydenta mówił nam anonimowo: - W pierwszej połowie roku rozeszła się informacja, że prezydent kupił dwa konie. Informacja o tym zakupie była utrzymywana w wielkiej tajemnicy.
Inny rozmówca bliski kancelarii uzupełniał: - Przewóz koni do rezydencji w Juracie też był utrzymywany w tajemnicy. Słyszeliśmy, że prezydent w Juracie witał swoich gości, siedząc na koniu. Zaczęły się żarty, że prezydent chce być jak król.
A opinia publiczna o koniach dowiedziała się pod koniec sierpnia 2026 roku.
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