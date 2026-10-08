Polska Skandaliczna wypowiedź Tuckera Carlsona. Zareagował Kongres Polonii Amerykańskiej Adam Styczek |

Bogdan Klich o liście do Tuckera Carlsona Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW

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W jednym z wywiadów, które przeprowadzał, Carlson powiedział między innymi, że "teoria, jakoby Hitler po prostu najechał Polskę, jest kłamstwem i wszyscy w to wierzą, ponieważ nie znają faktów".

Sprzeciw Kongresu Polonii Amerykańskiej

"Kongres Polonii Amerykańskiej stanowczo potępia niedawne wypowiedzi Tuckera Carlsona dotyczące napaści nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku. W imieniu społeczności polsko-amerykańskiej KPA wystosował List Otwarty do Tuckera Carlsona, wyrażając nasze oburzenie wobec jego próby przedstawiania roszczeń terytorialnych Hitlera jako usprawiedliwienia dla ataku na Polskę" - przekazał Kongres na Instagramie.

"Debata historyczna nigdy nie może stawać się pretekstem do fałszowania prawdy ani usprawiedliwiania agresji. Nazistowskie Niemcy były agresorem. Polska była ofiarą. Kongres Polonii Amerykańskiej wzywa Tuckera Carlsona do natychmiastowego wycofania swoich słów oraz publicznego przeproszenia Polaków i Polonii amerykańskiej" - dodano we wpisie, do którego dołączono list otwarty.

List otwarty do Tuckera Carlsona

"Kongres Polonii Amerykańskiej oraz ponad 10 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia, których interesy i dziedzictwo historyczne reprezentujemy, stanowczo potępiają Pańskie niedawne wypowiedzi na temat napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, wygłoszone podczas rozmowy z sir Jacobem Rees-Moggiem w dniu 2 października 2026 roku" - napisano w liście otwartym.

"Określił pan roszczenia Adolfa Hitlera wobec Polski mianem 'prawdziwych', a niemieckie pretensje terytorialne uznał za 'uzasadnienie' dla tej inwazji. Takie ujęcie tematu nadaje wiarygodność argumentacji agresora i zaciera różnicę między roszczeniem terytorialnym a uzasadnieniem wojny. Jest to głęboko obraźliwe dla Amerykanów polskiego pochodzenia oraz dla pamięci o milionach ofiar hitlerowskich Niemiec" - podkreślono.

Na zakończenie listu Kongres wyraził nadzieję, że Carlson zdaje sobie sprawę, iż napaść na Polskę była częścią nadrzędnego planu podboju całej Europy. "Czy sugerujesz, że Hitler anektował Austrię i Czechosłowację w ramach sporu terytorialnego? Kolejne ataki na Danię, Belgię, Holandię, Francję i Norwegię ukazały bezwzględną próbę zdominowania Europy. Następnie doszło do inwazji na Węgry, Rumunię i kraje bałkańskie. Trudno zatem postrzegać Hitlera jako przyjaznego sąsiada, próbującego jedynie rozwiązać drobny spór graniczny" - dodano.

Oburzenie po słowach Carlsona

W reakcji na wypowiedzi Carlsona wcześniej list otwarty wysłała Ambasada RP w Waszyngtonie. Zażądano od amerykańskiego dziennikarza przeprosin i wycofania "kłamliwych i haniebnych słów"

Do sprawy odniósł się też między innymi ambasador USA w Polsce Tom Rose. Napisał, że "wywiad" Carlsona z brytyjskim politykiem pokazuje, dlaczego prawicowy dziennikarz "jest najgroźniejszym demagogiem w Ameryce". "To historyczny analfabeta udający współczesnego Herodota" - ocenił.

We wtorek Instytut Pamięci Narodowej opublikował wpis w serwisie X, w którym podkreślono, że "fakty mają znaczenie". "Instytut Pamięci Narodowej stanowczo odrzuca wszelkie próby usprawiedliwiania, wybielania lub relatywizowania agresji Adolfa Hitlera na Polskę" - oświadczono.

‼️ Fakty mają znaczenie: Polska nie rozpoczęła II wojny światowej!



🎙️ W odcinku The Tucker Carlson Show opublikowanym 2 października 2026 r. @TuckerCarlson rozmawiał z Sir @Jacob_Rees_Mogg, byłym brytyjskim ministrem i posłem Partii Konserwatywnej.



⁉️ Podczas rozmowy Carlson… pic.twitter.com/qsbxNB0dWJ — Instytut Pamięci Narodowej (@ipngovpl) October 6, 2026 Rozwiń Źródło: X

Wywiad wzbudził kontrowersje zarówno w USA, jak i w Wielkiej Brytanii. "Kiedy wydawało się niemożliwe, by Toksyczny Tucker zszedł głębiej do ścieku, oto on stwierdza, że ​​Wielka Brytania powinna była pozwolić nazistom przejąć władzę. Zapomniał, że Hitler zamordował 11 milionów ludzi? Myślałem, że Tucker był przeciwny zabijaniu? On potrzebuje pomocy" - skomentował republikanin Mike Huckabee, ambasador USA w Izraelu.

When it seemed impossible for Toxic Tucker to descend deeper into the sewer here he goes opining that UK should have let Nazis take over. Forget that Hitler murdered 11 million people? I thought Tucker was against killing? He needs help. Serious help. https://t.co/hndip6fQsW — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) October 3, 2026 Rozwiń Źródło: X

Rzecznik rządu Adam Szłapka ocenił we wtorek w RMF24, że wypowiedź Carlsona jest skandaliczna. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski wyraził swoją opinię w serwisie X. "Przypominam, że to ulubieniec naszych suwerenistów, który dostąpił zaszczytu ekskluzywnego wywiadu z Prezydentem Dudą. Frajerstwo naszej prawicy wobec swoich patronów nie zna granic" - napisał Radosław Sikorski.

Przypominam, że to ulubieniec naszych suwerenistów, który dostąpił zaszczytu ekskluzywnego wywiadu z Prezydentem Dudą.

Frajerstwo naszej prawicy wobec swoich patronów nie zna granic.https://t.co/hsUCW1Pnob — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 4, 2026 Rozwiń Źródło: X