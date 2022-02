Konflkt Rosja-Ukraina. Rau rozmawiał z Blinkenem, Borrellem i Stoltenbergiem. Tematem bezpieczeństwo w Europie

USA jasno dają do zrozumienia, że wzmocnienie wschodniej flanki NATO jest konieczne dla odstraszenia Rosji i będzie to przedmiotem rozmów ministra Zbigniewa Raua w Waszyngtonie - powiedział we wtorek ambasador RP Marek Magierowski. Dyplomata zapowiedział też, że wznowienie dialogu strategicznego z USA może mieć długofalowe skutki.