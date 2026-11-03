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"Idzie ku dobremu". Wpis Donalda Tuska i odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego

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04.09.2026 Warszawa, Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
Tusk: zaoferowałem prezydentowi, że jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl
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Premier Donald Tusk opublikował we wtorek wieczorem wpis, w którym ocenił, że "idzie ku dobremu". Wcześniej poinformował, że zaproponował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu spotkanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Na słowa szefa rządu zareagował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Idzie ku dobremu" - napisał w serwisie X Donald Tusk. Wpis nastąpił krótko po jego konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tusk ogłosił między innymi, że zaoferował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu spotkanie w cztery oczy.

Szef rządu mówił, że spotkanie miałoby być poświęcone temu, "jak na trwałe obniżyć to napięcie", które powstało w związku z ubiegłotygodniowymi wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. Powiedział też, że spróbuje z prezydentem "poszukać rozwiązań, może na przyszłość, które uchronią Polskę przed jakimiś wstrząsami politycznymi". 

Kaczyński odpowiada Tuskowi: nic nie idzie ku dobremu

Premierowi odpowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, który napisał, że "niestety, nic nie idzie ku dobremu". "Bałagan wokół najważniejszych instytucji państwowych się pogłębia. Spotkanie zorganizowanej grupy przestępczej w Trybunale Konstytucyjnym pokazuje jak w soczewce, w jak dramatycznej sytuacji znalazła się Polska pod rządami Tuska" - ocenił.

"Deeskalacja? Nowe kłamstwo? Nowa maska? Trudno w to uwierzyć, gdy zamiast prawa mamy przemoc, a zamiast spokoju i przewidywalności - chaos" - napisał Kaczyński. Dodał, że "Tusk szkodzi na każdym kroku".

Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego

W piątek sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, że jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Przed siedzibą TK nasilił się protest, a prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. Spotkał się między innymi z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK.

W sobotę nad ranem prezydent wydał oświadczenie mówiące, że "doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa". Nawrocki zwołał też pilne konsultacje polityczne z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych.

Premier Donald Tusk wygłosił w sobotę wieczorem orędzie, w którym komentował demonstracje, do których doszło przed TK. - Trudno nam wszystkim zrozumieć, o co chodzi przepychającym się grupom polityków i aktywistów z PiS-u i Konfederacji, od Brauna po Bąkiewicza - powiedział. Mówił, że "atak na Trybunał Konstytucyjny i jego sędziów to kolejna odsłona procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS i prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego".

We wtorek odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Przyjęli oni plan budżetowy na 2027 rok i wylosowali składy, które przeprowadzą postępowania dyscyplinarne wobec Święczkowskiego i Sochańskiego.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Donald TuskJarosław KaczyńskiKarol NawrockiTrybunał KonstytucyjnyPolityczno-prawna batalia o Trybunał Konstytucyjny
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