Polska "Idzie ku dobremu". Wpis Donalda Tuska i odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego Kuba Koprzywa |

Tusk: zaoferowałem prezydentowi, że jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

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"Idzie ku dobremu" - napisał w serwisie X Donald Tusk. Wpis nastąpił krótko po jego konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tusk ogłosił między innymi, że zaoferował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu spotkanie w cztery oczy.

Szef rządu mówił, że spotkanie miałoby być poświęcone temu, "jak na trwałe obniżyć to napięcie", które powstało w związku z ubiegłotygodniowymi wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. Powiedział też, że spróbuje z prezydentem "poszukać rozwiązań, może na przyszłość, które uchronią Polskę przed jakimiś wstrząsami politycznymi".

Idzie ku dobremu. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 3, 2026 Rozwiń

Kaczyński odpowiada Tuskowi: nic nie idzie ku dobremu

Premierowi odpowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, który napisał, że "niestety, nic nie idzie ku dobremu". "Bałagan wokół najważniejszych instytucji państwowych się pogłębia. Spotkanie zorganizowanej grupy przestępczej w Trybunale Konstytucyjnym pokazuje jak w soczewce, w jak dramatycznej sytuacji znalazła się Polska pod rządami Tuska" - ocenił.

"Deeskalacja? Nowe kłamstwo? Nowa maska? Trudno w to uwierzyć, gdy zamiast prawa mamy przemoc, a zamiast spokoju i przewidywalności - chaos" - napisał Kaczyński. Dodał, że "Tusk szkodzi na każdym kroku".

Niestety, nic nie idzie ku dobremu.



Bałagan wokół najważniejszych instytucji państwowych się pogłębia. Spotkanie zorganizowanej grupy przestępczej w Trybunale Konstytucyjnym pokazuje jak w soczewce, w jak dramatycznej sytuacji znalazła się Polska pod rządami Tuska.



Deeskalacja?… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) November 3, 2026 Rozwiń

Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego

W piątek sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, że jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Przed siedzibą TK nasilił się protest, a prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. Spotkał się między innymi z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK.

W sobotę nad ranem prezydent wydał oświadczenie mówiące, że "doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa". Nawrocki zwołał też pilne konsultacje polityczne z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych.

Premier Donald Tusk wygłosił w sobotę wieczorem orędzie, w którym komentował demonstracje, do których doszło przed TK. - Trudno nam wszystkim zrozumieć, o co chodzi przepychającym się grupom polityków i aktywistów z PiS-u i Konfederacji, od Brauna po Bąkiewicza - powiedział. Mówił, że "atak na Trybunał Konstytucyjny i jego sędziów to kolejna odsłona procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS i prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego".

We wtorek odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Przyjęli oni plan budżetowy na 2027 rok i wylosowali składy, które przeprowadzą postępowania dyscyplinarne wobec Święczkowskiego i Sochańskiego.