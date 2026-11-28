Wojciech Chmielewski i Michał Gancarczyk na torze lodowym. Od kilku tygodni są zawieszeni

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Puchar Świata w saneczkarstwie rusza w sobotę w Winterbergu. Polska, która nie należy do potęg tej dyscypliny, na zgrupowanie i zawody do Niemiec nie wysłała najmocniejszej kadry. Głównie młodych i niedoświadczonych zawodników.

Czołowi reprezentanci i uczestnicy ostatnich igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie Klaudia Domaradzka, Wojciech Chmielewski i Michał Gancarczyk zostali w domu. Nie trenują, od kilku tygodni są zawieszeni przez PZSSan. Odwołanie się od decyzji związku niewiele dało.

- Czekamy. Szczerze mówiąc, moje ambicje i chęć walki zaczynają wygasać. Po prostu nie mam już głowy do tego. Zaraz pierwsze zawody, a my nie mamy żadnej informacji ze strony związku ani z ministerstwa sportu. Ostatnie tygodnie to jeden wielki rollercoaster emocjonalny. Robisz coś dziesięć lat i nagle zostajesz zawieszony w prawach zawodnika i nie wiesz, co dalej. Na pewno nie liczę, że w grudniu wystartuję. Czy po Nowym Roku? Nie wiem - mówi w rozmowie z TVN24+ Domaradzka.