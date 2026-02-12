Logo strona główna
Polska

Nocna wiadomość od Pełczyńskiej-Nałęcz. "Nieplanowane" i "tajemnicze"

|
Pełczyńska-Nałęcz
Śliz o napięciach w Polsce 2050. "Nie obawiam się weryfikacji"
Źródło: TVN24
W Polsce 2050 trwa walka o odwołanie przewodniczącego klubu Pawła Śliza. W środę w nocy przewodnicząca partii ogłosiła zwołanie Rady Krajowej, co jest odbierane jako próba jego obrony. Tymczasem sam Śliz zwołał Zebranie Ogólne klubu, podczas którego - jak zapowiedział - "podda się ocenie z pokorą".

Nowy podcast "News Michalskiego" już od 9:00 w TVN24+ >>>

Wybór nowej przewodniczącej Polski 2050 nie zażegnał sporów wewnątrz Polski 2050. Cześć członków partii domaga się odwołania szefa klubu parlamentarnego Pawła Śliza. We wtorek odbyło się posiedzenie klubu, w czasie którego - jak poinformowała wiceszefowa partii Paulina Hennig-Kloska - Śliz "nie rozpatrzył żadnego z pięciu wniosków formalnych posłów".

Tymczasem redakcja "Kropki nad i" dotarła do oświadczenia parlamentarzystek i parlamentarzystów klubu Polski 2050, które zostało wysłane na wewnętrznych grupach do struktur partii. Było w nim wezwanie do "weryfikacji".

Szanujemy demokratyczne wybory władz Klubu, w tym wybór obecnego Prezydium. Szacunek dla wcześniejszych decyzji większości nie oznacza jednak rezygnacji z prawa do ich weryfikacji (...) złożyliśmy projekt zmian Regulaminu Klubu, który ma na celu wzmocnienie roli Zebrania Ogólnego, doprecyzowanie procedur oraz zabezpieczenie praw członków Klubu przed arbitralnymi decyzjami.
list części posłów Polski 2050.
"Wojenna atmosfera". Trwają rozmowy o wyjściu z partii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wojenna atmosfera". Trwają rozmowy o wyjściu z partii

Patryk Michalski, Mikołaj Stępień

Nocna wiadomość od przewodniczącej Polski 2050

Na eskalację napięcia zareagowała przewodnicząca. Jak dowiedział się Patryk Michalski, zwołała na sobotę 14 lutego posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050.

Decyzję tę Pełczyńska-Nałęcz przekazała członkom partii o niecodziennej porze. Według naszych źródeł dostali oni wiadomość w tej sprawie po godzinie 23. w nocy w środę.

Oglądaj wszystkie odcinki podcastu "News Michalskiego" w TVN24+ >>>

Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała na sobotę wystąpienie i uchwałę ws. funkcjonowania partii, co nasi rozmówcy oceniają jak "nieplanowane" i tajemnicze". Jest to również odbierane jako próba obrony szefa klubu Pawła Śliza po tym, jak padł wniosek o jego odwołanie.

"Jest już przygotowywany gabinet". Co wiemy o spotkaniu z "panią Kasią"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jest już przygotowywany gabinet". Co wiemy o spotkaniu z "panią Kasią"

Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiKuba Koprzywa

Śliz "podda się ocenie", ale dopiero pod koniec lutego

Tymczasem, jak dowiedział się Patryk Michalski, do przewodniczącego Śliza wpłynął nie jeden, a dwa wnioski o zwołanie Zebrania Ogólnego klubu parlamentarnego Polski 2050. W odpowiedzi Śliz podjął decyzję o zwołaniu go, ale dopiero za dwa tygodnie.

W oświadczeniu, do którego dotarł Michalski, Śliz pisze, że pierwszy wniosek "podpisany przez grupę 14 posłów, dotyczy przeprowadzenia zmian w Regulaminie Klubu. Drugi wniosek, złożony przez grupę 10 posłów, obejmuje szerszy zakres spraw: odwołanie Przewodniczącego oraz członków Prezydium, a także zmiany w Regulaminie."

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i chcąc kompleksowo rozstrzygnąć podniesione kwestie, podjąłem decyzję o zwołaniu posiedzenia w terminie wynikającym właśnie z tego szerszego wniosku, to jest na dzień 25 lutego 2026 roku

- ogłosił. Jak pisze, "w tym ważnym momencie cała nasza organizacja oczekuje od nas odpowiedzialności i rozwagi. Zaognianie konfliktów, zwłaszcza w przestrzeni medialnej, jest działaniem na szkodę nas wszystkich. Wszelkie spory powinniśmy rozwiązywać wewnątrz, w atmosferze wzajemnego szacunku i poszanowania praw każdego Członka Klubu".

Jako Prezydium poddamy się ocenie Zebrania Ogólnego z pełną pokorą. Do czasu posiedzenia pozostaję do Waszej dyspozycji

- deklaruje przewodniczący. Jednocześnie zaznacza, że jest "gotów na indywidualne rozmowy z każdym", aby "wyjaśnić wątpliwości i szukać porozumienia, które pozwoli utrzymać jedność naszego Klubu".

OGLĄDAJ: Odejścia z partii, "zamach polityczny" i "rozpad". Jaka będzie przyszłość Polski 2050?
pc

Odejścia z partii, "zamach polityczny" i "rozpad". Jaka będzie przyszłość Polski 2050?

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Redagowała Milena Zawiślińska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Polska 2050Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
