Polska Stronnicy Mateusza Morawieckiego się ugięli? "Podaj nazwiska. Karty na stół!" Oprac. Adrian Wróbel |

Jak wygląda konflikt w PiS? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Agnieszka Bielecka

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W PiS trwa wewnętrzny konflikt. W ubiegły czwartek kierownictwo zakazało działania wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Każdy polityk ma w ciągu tygodnia złożyć deklarację, że w takim stowarzyszeniu nie uczestniczy. W kontrze do tej decyzji staje Mateusz Morawiecki i jego ludzie, którzy tworzą stowarzyszenie Rozwój Plus.

Europoseł PiS Tobiasz Bocheński w rozmowie z Arletą Zalewską z "Faktów" TVN był pytany, czy stronnicy Morawieckiego, którzy podpisali list do Jarosława Kaczyńskiego w obronie stowarzyszenia, są już "mentalnie poza PiS". - Nie, bo wiem, że z tej listy jest kilka osób, które złożyły już oświadczenie [o braku przynależności do stowarzyszeń - red.] - odparł.

Horała chce nazwisk

O to, czy rzeczywiście są osoby, które wspierają Morawieckiego, ale podpisały forsowaną przez kierownictwo partii deklarację, był pytany w Polsat News poseł PiS Michał Moskal.

- Nie chcę informować o nazwiskach, natomiast mamy informację, że w tej chwili to już jest kilka osób - wyjaśnił. Dodał, że "mają pewność, że ta grupa się już zmniejsza".

Na te słowa odpowiedzieli sojusznicy Morawieckiego. Poseł PiS Marcin Horała napisał: "Czy to kłamstwo, czy prawda, łatwo ocenić: poprosimy nazwiska tych osób, żeby mogły publicznie potwierdzić lub zaprzeczyć".

Czy to kłamstwo czy prawda łatwo ocenić: poprosimy nazwiska tych osób, żeby mogły publicznie potwierdzić lub zaprzeczyć. https://t.co/ArjGO4f5Bu — Marcin Horała (@mhorala) July 20, 2026 Rozwiń

Poseł Sylwester Tułajew przekonywał, że żaden z członków stowarzyszenia, którzy podpisali list, nie zmienił zdania. "Podaj nazwiska, wtedy będzie można łatwo to potwierdzić. Karty na stół! W czym problem?" - zwrócił się do Moskala.

Buda o wypowiedzi Moskala: rynsztok

Moskal skrytykował też sam koncept organizacji Morawieckiego. - Wolę jednak, żeby PiS było PiS, a nie bezobjawową, dwuprocentową prawicą. Na taką ścieżkę część polityków chciałaby nas wprowadzić. Apeluję o pewne opamiętanie się na tej drodze - powiedział.

Na wypowiedź posła odpowiedział eurodeputowany z PiS Waldemar Buda, też stronnik Morawieckiego. "Moskal. Nie pierwszy raz. Rynsztok. Idealny dla Soku z Buraka" - napisał.

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