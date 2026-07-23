Polska Mateusz Morawiecki przyjechał na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim Kuba Koprzywa |

Mueller o "intrygantach" w PiS: trzech najważniejszych to Kurski, Sasin i Jaki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie pojawili się już Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Wcześniej zapowiadano ich spotkanie.

Limuzyna z Jarosławem Kaczyńskim wjeżdża na teren siedziby Prawa i Sprawiedliwości Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Kaczyński pojawił się na miejscu kilkadziesiąt minut przed planowaną godziną spotkania. Morawiecki do siedziby PiS przybył kilka minut po 12 - relacjonowała Adamek. Na Nowogrodzkiej pojawił się także Jacek Sasin.

Poseł PiS Jacek Sasin wjeżdża na teren siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

- Spotkanie trwa, Mateusz Morawiecki przyjechał na nie z konkretnymi oczekiwaniami, a właściwie z jednym kluczowym i najważniejszym - żeby prezes cofnął swoje ultimatum - opisywała reporterka TVN24.

Ultimatum w PiS i brakujące oświadczenia

Posłowie i europarlamentarzyści PiS mają do końca dnia czas na złożenie oświadczeń o braku przynależności do stowarzyszeń. Władze partii podjęły w ubiegłym tygodniu uchwałę o zakazie działalności członków partii w stowarzyszeniach i organizacjach o charakterze politycznym. Konsekwencją nieprzestrzegania uchwały ma być wykluczenie z partii.

Jacek Sasin, którego europoseł PiS Piotr Mueller nazwał jednym z najważniejszych "intrygantów" w partii, poinformował, że wciąż brakuje "około 40" oświadczeń od osób, które "zadeklarowały się jako członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus".

Czego ma żądać Mateusz Morawiecki podczas spotkania z Jarosławem Kaczyńskim?

Reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska informowała wcześniej, że wśród żądań, jakie przedstawi były premier podczas spotkania, ma być zwiększenie udziału jego ludzi we władzach partii. Chodzi o Komitet Polityczny PiS, w którym nie zasiadają obecnie zwolennicy Morawieckiego, a który decyduje między innymi o wykluczeniu polityków z partii.