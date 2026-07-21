Polska "Przetnijcie tę sytuację po męsku". Apel Krzysztofa Bosaka do PiS Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Morawiecki: jestem w PiS i chcę być w obozie patriotycznym Źródło wideo: X/Mateusz Morawiecki Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP

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Uchwalony w zeszłym tygodniu zakaz stowarzyszeń w PiS zamiast uspokoić nastroje w partii, tylko je eskalował. Wewnętrzny konflikt przybiera na sile, członkowie poszczególnych frakcji atakują się wzajemnie w mediach. Termin na podpisanie wymaganego przez władze partii oświadczenia o nieuczestnictwie w stowarzyszeniach ubiega w czwartek.

Bosak: ośmieszacie prawicę

Do burzliwej sytuacji w największej partii opozycyjnej odniósł się we wtorek jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. "Przedłużająca się awantura w PiS nie służy nikomu. Jeśli się macie rozejść, to się rozejdźcie" - napisał na X.

Według niego, "przedłużanie tego spektaklu nie tylko przyprawia o ciarki żenady", lecz "robi coś znacznie gorszego: ośmiesza w oczach społeczeństwa, szczególnie jego młodszej części, cokolwiek nazywanego 'prawicą'". Jak dodał, "jeszcze parę tygodni Waszych polemik i 'prawica' w Polsce będzie synonimem bandy jałowych, skłóconych i zgorzkniałych zgredów".

Zaapelował do polityków PiS, aby "przecięli tę sytuację po męsku". Za przykład partyjnego rozstania podał rozejście się Konfederacji z Grzegorzem Braunem, które "trwało jeden dzień".

Zgadzam się z @cezarykrysztopa, że ta przedłużająca się awantura w PiS nie służy nikomu. Jeśli się macie rozejść to się rozejdźcie. Przedłużanie tego spektaklu nie tylko przyprawia o ciarki żenady, ale robi coś znacznie gorszego: ośmiesza w oczach społeczeństwa, szczególnie jego… — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) July 21, 2026 Rozwiń Źródło: X/Krzysztof Bosak

Konflikt w PiS

Termin postawionego przez władze PiS ultimatum mija 23 lipca. Do tego czasu wszyscy politycy partii mają podpisać deklarację, że nie uczestniczą w żadnych stowarzyszeniach. Ci, którzy tego nie zrobią, zostaną wykluczeni z PiS - zapowiedział w zeszłym tygodniu rzecznik partii Rafał Bochenek. Oświadczenie, które przesłać mają posłowie, powołuje się na statut PiS. Ten jednak przewiduje także szereg łagodniejszych konsekwencji.

W opublikowanym we wtorek oświadczeniu Mateusz Morawiecki zapewnił, że jest w PiS i chce pozostać w obozie patriotycznym. Przekonywał, że w PiS "nie wszyscy muszą mówić tym samym językiem", a "różnica zdań nie jest zdradą". - Możemy docierać do różnych grup wyborców - powiedział.