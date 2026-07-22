Polska Konflikt w PiS i nowy sondaż. "To najgorsza wiadomość dla Kaczyńskiego i z tego musi wyciągnąć wnioski" Justyna Sochacka |

Czarnek apeluje do polityków PiS: zajmijmy się Polską, a nie stowarzyszeniami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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W czwartek upływa termin ultimatum dla członków PiS o zakazie działalności w stowarzyszeniach. Były premier Mateusz Morawiecki i członkowie jego Stowarzyszenia Rozwój Plus polemizują z decyzją kierownictwa PiS.

Z najnowszego sondażu partyjnego pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że gdyby w PiS doszło do rozpadu, to Stowarzyszenie Rozwój Plus przekroczyłby próg wyborczy i tym samym uzyskał mandaty w parlamencie. PiS mogłoby wówczas liczyć na 17,7 procent głosów, czyli o ponad 5 punktów procentowych mniej niż w przypadku wspólnego startu z ludźmi Morawieckiego. Rozwój Plus zdobyłoby 6,2 procent głosów.

Czarnek apeluje do polityków PiS: zajmijmy się Polską, a nie stowarzyszeniami

O wyniki sondażu reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska zapytała w środę na briefingu prasowym wiceprezesa PiS, kandydata partii na premiera Przemysława Czarnka.

- Czy pani redaktor myśli naprawdę, że pacjenci onkologiczni odsyłani ze szpitala w Łodzi albo pacjenci odsyłani z kolejek na gastroskopię, kolonoskopię przejmują się tym, czy będzie grill [na 31 lipca zaplanowano festyn dla członków i sympatyków Rozwoju Plus - red.] albo nie będzie, albo czy będzie stowarzyszenie, czy nie będzie? Ja się tym po prostu nie zajmuję - odparł wymijająco Czarnek.

- Korzystając z okazji apeluję do wszystkich moich przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości: zajmijmy się wszyscy Polską, a nie stowarzyszeniami, bo to jest całkowicie bez sensu - dodał.

Senator PiS: na razie wyborcy kojarzą Morawieckiego z rządami PiS

Senator PiS Krzysztof Bieńkowski, odnosząc się do sondażu, ocenił, że "na razie wyborcy kojarzą Mateusza Morawieckiego z rządami PiS-u". -Jeżeli się oddzieli i faktycznie nastąpi rozłam, czego nie życzę Prawu i Sprawiedliwości, to wówczas nie będą jego osoby kojarzyli z sukcesami PiS-u, tylko z tym rozłamem, który się dokonał. Więc wtedy sondaże będą zupełnie inaczej wyglądały - mówił.

Bieńkowski: na razie wyborcy kojarzą Morawieckiego z rządami PiS Źródło: TVN24

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak pytany o sondaże i sytuację w PiS powiedział jedynie: - Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo stowarzyszenie.

Natomiast senator PiS Stanisław Karczewski ocenił, że PiS "będzie największą siłą polityczną w Polsce".

Błaszczak: albo Prawo i Sprawiedliwość albo stowarzyszenie Źródło: TVN24

Jak wyniki sondażu i sytuację w PiS komentują politycy koalicji rządzącej?

- Dla Koalicji Obywatelskiej, koalicji 15 października, to jest dobra wiadomość, bo im słabszy konkurent, tym mocniejsze będą nasze notowania. Natomiast to, co mnie martwi z całą pewnością, to to, że ta prawica przesuwa się w radykalną prawą stronę, a to jest niedobre dla Polski - oceniła rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.

Schetyna o sondażu i możliwej "zmianie kursu" przyjętego przez Kaczyńskiego

Według wspomnianego sondażu PiS ma mniejsze poparcie niż Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej razem wzięte. Zdaniem senatora KO Grzegorza Schetyny "to będzie powodować zmianę ostrego kursu, który przyjął Kaczyński w ostatnich dniach".

Jak mówił, "to pokazuje, że inicjatywę polityczną po prawej stronie (...) przejmuje prezydent Nawrocki, bo on razem z Konfederacją będzie pisał polityczne scenariusze". - To najgorsza wiadomość dla Kaczyńskiego i z tego musi wyciągnąć wnioski - ocenił Schetyna. - Jeżeli się nie poskładają, to nie ma PiS-u - podsumował.

Schetyna: to najgorsza wiadomość dla Kaczyńskiego i z tego musi wyciągnąć wnioski Źródło: TVN24

Konflikt w PiS. Pawlak: może się okazać, że z wielkiego dymu będzie mały pisk

- To powinien być kubeł zimnej wody dla prezesa już od dawna, że są tak silne ruchy oddolne, rozszywające PiS od środka tak naprawdę - oceniła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy.

- Sondaż to jedno, ale fakt, że kolejni politycy Prawa i Sprawiedliwości za nic sobie mają wezwania prezesa do spokoju, do rezygnacji z działań w swoich stowarzyszeniach, to jest znak, że w PiS-ie dzieje się źle i na pewno pokazuje to również, że ten rozpad, do którego, jest pytanie, czy dojdzie, zmieni kompletnie układ sił na prawicy - dodała.

Biejat: to powinien być kubeł zimnej wody dla Kaczyńskiego Źródło: TVN24

Senator PSL Waldemar Pawlak zwrócił natomiast uwagę, że w PiS-ie "było tyle zakrętów, że nie należy na podstawie jednego hamowania i pisku opon" wnioskować o przyszłości tego ugrupowania. - Poczekajmy chwilę, bo może się okazać, że z tego wielkiego dymu będzie mały pisk tylko - dodał.