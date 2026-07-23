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Człowiek Mateusza Morawieckiego o "intrygantach" w PiS. Podał nazwiska

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Jacek Sasin, Jacek Kurski
Mueller o "intrygantach" w PiS: trzech najważniejszych to Kurski, Sasin i Jaki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP
Jacek Kurski, Jacek Sasin i Patryk Jaki to grupa najważniejszych intrygantów w PiS - powiedział europoseł tej partii i członek stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Mueller. Jego zdaniem chcą oni "wypchnąć" grupę posłów z PiS.

Członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego Piotr Mueller i Robert Gontarz wzięli udział w konferencji prasowej w Sejmie. Mueller przed spotkaniem Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim wyraził nadzieję, że "dojdzie do porozumienia i tak naprawdę w gruncie rzeczy do potwierdzenia tego porozumienia, które było w kwietniu tego roku". Jak wyjaśnił, chodzi o ustalenia, że PiS będzie miało "dwa płuca".

Piotr Mueller o "intrygantach" w PiS

- Z nieznanych nam przyczyn pewna grupa intrygantów w ostatnich dniach przeprowadziła tę akcję, która próbuje wypchnąć premiera Morawieckiego i kilkudziesięciu posłów z Prawa i Sprawiedliwości - ocenił.

- Myślę, że tych trzech najważniejszych (intrygantów - red.), chociaż pewnie jest trochę więcej osób, można spokojnie wymienić. Jest to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki - powiedział europoseł PiS. - Wiem, że oni na pewno przekonują do tego, aby Mateusza Morawieckiego z partii wyrzucić - dodał.

Reporter TVN24 Radomir Wit dopytywał, czy Kurski nadal ma coś do powiedzenia w PiS. - Niestety tak. Niestety za dużo - odparł Mueller. 

- Nadal ma bardzo dużo do powiedzenia i niestety, myślę, że to jest jeden z wielu powodów kłopotów też w naszej formacji - ocenił europoseł.

Robert Gontarz: pięścią nie da się oddychać

Poseł PiS Robert Gontarz poinformował, że zarówno on, jak i Mueller i "kilkudziesięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości" nie podpisali oświadczenia, które władze partii wysłały do posłów i europarlamentarzystów. - Tak jak w moim przypadku 12 lat temu podpisałem deklarację i chęć dołączenia do Prawa i Sprawiedliwości, tak niektórzy parlamentarzyści już kilkadziesiąt lat w tej partii są i nie ma potrzeby podpisywania innych dokumentów, które będą tę naszą obecność potwierdzały, a nasza lojalność jest jak najbardziej niezmienna - powiedział. 

Gontarz powiedział, że członkowie stowarzyszenia chcą "tworzyć dwa płuca, które będą prężnie oddychały". - Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc, potrzebna jest jedna pięść. Tylko pani redaktor - spróbuje pani pięścią pooddychać, no nie da się tego zrobić - zwrócił się do jednej z dziennikarek. 

Piotr Mueller o wpisie rzecznika PiS: twardy język nie jest sposobem na porozumienie

Radomir Wit przytoczył politykom środowy wpis rzecznika PiS Rafała Bochenka, w którym ten napisał między innymi, że działalność w stowarzyszeniu Morawieckiego jest "rozłamowa" i "realizuje scenariusz pisany rękami wrogów, którzy chcą rozpadu szerokiego obozu polskich patriotów".

- Po ludzku po prostu mi jest niezwykle przykro, że są używane tego typu słowa, bardzo mocne - skomentował Mueller. - Dziwię się Rafałowi, że akurat jako rzecznik też nie próbuje trochę stonować tego nastroju - dodał. 

Zdaniem europosła "taki język - bardzo twardy, agresywny w niektórych miejscach - na pewno nie jest sposobem na uzyskanie porozumienia". 

Mueller pytany był też o to, co się stanie, jeśli rozmowa Morawieckiego z Kaczyńskim nie przyniesie rezultatu i ultimatum wejdzie w życie. - Z formalnego punktu widzenia, jeżeli ktoś chciałby oczywiście doprowadzić do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, to musi podjąć stosowne uchwały w tym zakresie, więc liczę na to, że jednak mimo wszystko do tego nie dojdzie - powiedział. 

Europoseł powiedział, że nie rozpatruje scenariuszy po upływie ultimatum. - Zakładam, że na koniec dnia jednak mimo wszystko zawsze do tej pory zwyciężała racjonalność, a tego typu zachowanie po prostu byłoby skrajnie nieracjonalne - ocenił. 

Europoseł PiS o "złych intencjach" intrygantów

Mueller skomentował również podnoszone wcześniej argumenty przeciwników inicjatywy Morawieckiego, że działalność jego stowarzyszenia mogłaby podważyć prawidłowość finansowania PiS. Zapewniał, że "to się po prostu wzajemnie nie wyklucza".

- Ta grupa intrygantów, która próbuje przeprowadzić ten podział partii, czyli właśnie między innymi Patryk Jaki, Jacek Sasin czy Jacek Kurski, oni po prostu wykorzystują to jako wymówkę - ocenił. 

Zdaniem europosła "ludzie widzą, że to jest wymówka". - Oni po prostu boją się jakiegoś wewnętrznego pluralizmu w partii - stwierdził. 

- Jestem nadal, mimo wszystko, pełen wiary, że prezes Jarosław Kaczyński rozczytał te złe intencje tych osób i że dzisiaj dojdzie do porozumienia - powiedział. 

Źródło: TVN24
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Tagi:
Piotr MuellerPrawo i SprawiedliwośćJacek KurskiJacek SasinPatryk JakiMateusz Morawiecki
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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