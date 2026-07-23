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Polska

Czas ultimatum Kaczyńskiego mija. "Spotkanie ostatniej szansy" i kolejne spięcie w PiS

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Piotr Müller, Szymon Szynkowski vel Sęk
Radomir Wit: politycy PiS nie wierzą w to, że uda się to posklejać. Koalicja rządząca wręcz przeciwnie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Kolejne spięcie polityków PiS. Rzecznik partii Rafał Bochenek zarzucił posłowi Szymonowi Szynkowskiemu vel Sękowi, że ten nie respektuje stanowiska partii. Wcześniej Szynkowski vel Sęk skrytykował Bochenka za "próby wypychania z PiS" członków stowarzyszenia Rozwój Plus. W czwartek mija ultimatum na zakończenie działalności stowarzyszenia. W porannej rozmowie Jacek Sasin wyjawił, ile "lojalek" wpłynęło do kierownictwa partii do tej pory.

W środę rzecznik PiS Rafał Bochenek po raz kolejny przypomniał o ultimatum dla członków PiS. Najpóźniej w czwartek mają oni złożyć deklarację "lojalności" wobec partii i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. "Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne" - napisał.

Na wpis Bochenka zareagowali członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus, wśród nich Szymon Szynkowki vel Sęk. "Próby wypychania z PiS znakomitego premiera rządu Zjednoczonej Prawicy przez 6 lat, Mateusza Morawieckiego, moich zasłużonych koleżanek i kolegów i mnie z partii uważam za arcyszkodliwe" - napisał na X.

W poście odnosił się do wywiadu, który udzielił portalowi wPolityce. Na pytanie, czy uważa, że wpis Bochenka to własna inicjatywa rzecznika partii, odparł: "Biorąc pod uwagę styl tego wpisu, to jest on bardzo specyficzny i kojarzący mi się zupełnie nie z tym wszystkim, z czym kojarzy mi się Prawo i Sprawiedliwość. Odnoszę wrażenie, że jest to styl grupy ludzi, którzy dążą do wypchnięcia Mateusza Morawieckiego z partii, a nie styl prezesa Prawa i Sprawiedliwości".

Bochenek odpowiedział w czwartek rano. "To stanowisko partii. Rozumiem, że z tym też się nie zgadzasz, bo uchwał kierownictwa - co widzimy- również nie respektujesz..." - napisał.

Rafał Bochenek odpowiedział na wpis Szymona Szynkowskiego vel Sęka
Rafał Bochenek odpowiedział na wpis Szymona Szynkowskiego vel Sęka
Źródło zdjęcia: x.com/RafalBochenek

"Spotkanie ostatniej szansy" na Nowogrodzkiej

W czwartek w południe w siedzibie PiS ma dojść do spotkania Morawieckiego z Kaczyńskim. Jak mówiła dziennikarka TVN24 Arleta Zalewska, wśród żądań, jakie przedstawi były premier, ma być zwiększenie udziału jego ludzi we władzach partii. Chodzi o Komitet Polityczny PiS, w którym nie zasiadają obecnie zwolennicy Morawieckiego, a który decyduje między innymi o wykluczeniu polityków z partii. 

- To spotkanie ostatniej szansy dla Mateusza Morawieckiego, by zawrócić z drogi, którą obrał, czyli z drogi dekompozycji Prawa i Sprawiedliwości - powiedział w czwartek rano Jacek Sasin w radiu RMF. Jak mówił, "ma nadzieję", że zarówno Mateusz Morawiecki, "jak i parlamentarzyści, którzy zapisali się do stowarzyszenia Rozwój Plus, podejmą właściwą decyzję", czyli "wybiorą Prawo i Sprawiedliwość".

Ile oświadczeń wpłynęło do tej pory?

Członkowie PiS mają do końca dnia złożyć oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną".

- Mamy około 150 oświadczeń wśród samych posłów - wyjawił Sasin w RMF. Klub PiS liczy 186 posłów. Czyich oświadczeń brakuje? - Brakuje około 40. To są osoby, które zadeklarowały się jako członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus" - wskazał Sasin.

Przekonywał jednak, że "mamy jeszcze czas". - Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że ktoś z PiS odejdzie, ale każdy wybiera sam - powiedział.

Źródło: tvn24.pl
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Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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