Do Polski trafiają kolejne wojskowe transporty. "Dowód poważnego traktowania zagrożeń"

W Polsce trwają przygotowania do przyjęcia kolejnych grup amerykańskich żołnierzy. W sobotę na lotnisku w Jasionce wylądował Boeing C-17A Globemaster III z transportem wojskowym. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych potwierdził w piątek, że USA wyślą do Polski w nadchodzących dniach dodatkowe trzy tysiące żołnierzy. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w sobotę, że amerykańscy żołnierze będą stacjonować w południowo-wschodniej części kraju.

Pentagon potwierdził w piątek wieczorem, że wyśle do Polski dodatkowe trzy tysiące żołnierzy USA. Wcześniej Agencja Reutera - powołując się na urzędników - przekazała, że będą to żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej, a nie z sił amerykańskich w Europie. Urzędnicy przekazali, że oczekuje się, iż żołnierze przybędą do Polski w przyszłym tygodniu.

Dodatkowo nadal 8500 żołnierzy USA – poza wspomnianymi trzema tysiącami - jest w stanie pogotowia, aby w razie potrzeby być gotowymi do rozmieszczenia w Europie. Siły, o których poinformowano w piątek, są też osobną grupą do 1700 wojskowych już skierowanych przez Stany Zjednoczone do Polski.

Amerykańscy żołnierze w Polsce

Do Jasionki w okolicach Rzeszowa od tygodnia trafiają wojskowe transporty. W sobotę po 12 wylądował tam samolot Boeing C-17A Globemaster III.

W Jasionce wylądował Boeing C-17A Globemaster III TVN24

Pierwsza grupa 1700 żołnierzy przybyła do Polski na początku lutego. Jak mówił reporter TVN24 Marcin Kwaśny, który jest obecny w Jasionce, na miejscu są rozłożone namioty, a co chwila w okolicy lotniska pojawiają się samochody wojskowe i terenowe.

Tuż obok lotniska znajduje się centrum wystawiennicze G2A Arena, gdzie ma znajdować się dowództwo. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, w samej Jasionce ma stacjonować 500 z 1700 żołnierzy, którzy już przylecieli do kraju. Duża część z tych żołnierzy ma przebywać również w Mielcu, a największa w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poligon wojskowy - relacjonował reporter.

W Polsce będzie łącznie stacjonować ponad dziewięć tysięcy żołnierzy amerykańskich, z czego około 4,5 tysiąca to stała liczba, która stacjonuje w Polsce od kilku lat.

Żołnierze USA w Polsce US Embassy&Consulate in Poland

Błaszczak: żołnierze wzmocnią siły amerykańskie w południowo-wschodniej części kraju

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wypowiedział się w sprawie żołnierzy USA w Polsce w sobotę przed ingresem nowego biskupa polowego Wiesława Lechowicza. Mówił m.in. o efektach swoich rozmów z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. - To, że do sił Stanów Zjednoczonych w Polsce dołączą niebawem kolejni żołnierze jest dowodem bardzo poważnego traktowania z jednej strony zagrożeń, jakie mają miejsce ze wschodu, a z drugiej strony bardzo poważnego traktowania zobowiązań sojuszniczych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział minister.

Dodał, że "dodatkowi żołnierze wzmocnią siły amerykańskie w południowo-wschodniej części naszego kraju". - Żołnierze amerykańscy z 82. dywizji będą w sile prawie pięciu tysięcy, dołączą do kolejnych niemal pięciu tysięcy żołnierzy, którzy stacjonują w Polsce - poinformował Błaszczak.

Do Polski, jak zaznaczył, przylecieli również żołnierze brytyjscy, co jest efektem jego rozmów w Londynie. Oni również będą stacjonować w południowo-wschodniej części Polski. - Przede wszystkim jednak o bezpieczeństwo Polski dba Wojsko Polskie, które z miesiąca na miesiąc jest coraz liczniejsze, uzbrajane w nowoczesny sprzęt - mówił szef MON.

Minister był pytany, jak ocenia zagrożenie płynące z sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej. - Nie mamy żadnych wątpliwości, że zgromadzenie przy granicy Ukrainy tysięcy żołnierzy rosyjskich sytuację podminowuje, ale jedyną i właściwą odpowiedzią na takie zdarzenia jest jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego i jest polityka odstraszania, którą konsekwentnie Polska prowadzi od lat - odpowiedział Błaszczak.

Sytuacja wokół Ukrainy

Rosja skoncentrowała przy granicy z Ukrainą ponad 127 tysięcy żołnierzy. Ukraina i rządy państw zachodnich uważają, że ma to służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci i państwa Zachodu mówią o rosnącym zagrożeniu rosyjską agresją na to państwo. Ponadto Rosja przerzuciła swoje wojska na Białoruś, gdzie rozpoczęła się w czwartek rosyjsko-białoruskie manewry Sojusznicza Stanowczość–2022.

Rosyjskie wojska w pobliżu Ukrainy PAP

Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i Zachodu, nazywając je "gwarancjami bezpieczeństwa". Domaga się między innymi prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę. Kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania.

