Siemoniak: Putin przeszarżował, uważając, że Ukraina zostanie sama

Tomasz Siemoniak w "Jeden na jeden" pytany był o napięcie na linii Ukraina-Rosja i decyzję Amerykanów, aby wysłać 1700 żołnierzy do Polski. - To ważna decyzja Stanów Zjednoczonych pokazująca, że Sojusz żyje - ocenił.

Gościem czwartkowego wydania "Jeden na jeden" w TVN24 był poseł Koalicji Obywatelskiej i były szef MON Tomasz Siemoniak. Zapytany został o decyzję Joe Bidena, według której do Polski ma trafić 1700 żołnierzy . To w związku z napięciami przy ukraińsko-rosyjskiej granicy.

- To ważna decyzja Stanów Zjednoczonych pokazująca, że Sojusz żyje, że wszyscy, którzy składali NATO do grobu i uważali, że zmieniła się architektura bezpieczeństwa, grubo się mylą, bo Stany Zjednoczone są gotowe działać. Rosja reaguje, jak zawsze, nerwowo. Tego należało się spodziewać, bo, jak sądzę, w tym rosyjskim scenariuszu było takie założenie, że Stany Zjednoczone zajęte Chinami, a administracja Bidena jest słaba - komentował.

Według niego to "dowód na to, że nie ma bezpieczeństwa Europy bez Stanów Zjednoczonych". - I to powód do wstydu dla tych polityków w Polsce, którzy atakowali sojusz ze Stanami, podważali go - dodał. - To Stany Zjednoczone gwarantują nasze bezpieczeństwo i w tak trudnych momentach, jak ten, można na nie liczyć - zaznaczył.