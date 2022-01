Obraduje RBN. Prezydent: na naszych oczach zmienia się sytuacja bezpieczeństwa militarnego w naszej części Europy

Duda ogłosił, że w jego przekonaniu "bezpośrednie, istotne, militarne zagrożenie dla Polski nie występuje w tej chwili". - Natomiast na naszych oczach zmienia się sytuacja tak zwanego bezpieczeństwa militarnego w naszej części Europy. To ważny temat do wspólnej rozmowy - zauważył.

Kto bierze udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydencka minister Bogna Janke tłumaczyła to tym, że Tusk nie jest posłem, a także że "nie ma uprawnień, by uczestniczyć w takim posiedzeniu". Rzecznik PO Jan Grabiec pytany o te słowa odpowiadał, że "to tylko pretekst". - Prezydent ma zawsze możliwość dopuszczenia do tajemnicy państwowej osoby, którą chce zaprosić - zauważył. - Dzisiaj jest to szukanie pretekstu po to, żeby Jarosław Kaczyński nie spotkał się z Donaldem Tuskiem, żeby nie musiał spojrzeć mu w oczy, skonfrontować się z nim - mówił.