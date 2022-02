Kowal o spotkaniu Orban-Putin: jak pakt Ribbentrop-Mołotow, kiedy wojska rosyjskie stoją nad granicą ukraińską

O konflikcie rosyjsko-ukraińskim i międzynarodowych reakcjach na tę sytuację mówili goście "Kropki nad i". Profesor Waldemar Paruch, politolog i były szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych, ocenił, że szybkie działanie i decyzja USA o wysłaniu sił na Wschód NATO "na pewno Putina zaskoczyło". Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i profesor ISP PAN, zwracał zaś uwagę na relacje Putina z węgierskim premierem. Mówił, że powinniśmy położyć "tamę" działaniom Orbana "zamiast się z nim miziać i pić herbatkę w Madrycie".

Wobec ryzyka rosyjskiej agresji na Ukrainę, Stany Zjednoczone podjęły decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Do Polski ma trafić 1700 żołnierzy, a do Niemiec 300. Ponadto 1000 wojskowych stacjonujących w Niemczech ma zostać przesuniętych do Rumunii. Łącznie ruchy te obejmą 3000 żołnierzy.

O tej decyzji, ale także innych związanych z sytuacją na Ukrainie wydarzeniach mówili w "Kropce nad i" w TVN24 Waldemar Paruch, i Paweł Kowal.

Paruch: szybkie działanie administracji Bidena na pewno Putina zaskoczyło

Zdaniem prof. Parucha, u Putina "zaskoczenie było, ale niekoniecznie". - Ponieważ znając poziom infiltracji Zachodu przez rosyjskie służby, to najprawdopodobniej na Kremlu wiedziano, że taką decyzję w Stanach Zjednoczonych się podejmie - wyjaśniał.

- Natomiast bardzo szybkie działanie administracji Joe Bidena, wbrew temu, jak rysowano obraz tej administracji na Kremlu, na pewno Władimira Putina zaskoczyło - dodał.

Kowal: zdjęcie Orbana z Putinem było jak pakt Ribbentrop-Mołotow

Kowal zwrócił zaś uwagę na - jak mówił - "jeden aspekt, który dotyczy polskich interesów, który się zdarzył wczoraj na Kremlu". Nawiązał do wizyty premiera Węgier Viktora Orbana w Moskwie i jego rozmowy z Putinem.

- To zdjęcie Orbana z Putinem z lampkami szampana było jak pakt Ribbentrop-Mołotow w momencie, kiedy wojska rosyjskie stoją nad granicą ukraińską i w konsekwencji zagrażają także interesom Polski - mówił poseł KO. - Proszę zwrócić uwagę, co robi Putin. Putin dzisiaj mówi do Orbana publicznie: jak będziesz tu przyjeżdżał i będziesz grzeczny, to wtedy twoje społeczeństwo będzie miało tanią energię - kontynuował.

- Jeżeli natychmiast nie położymy tamy temu, co wyprawia premier Orban, jeśli polski rząd nie powie premierowi Orbanowi, że dość tego, zamiast się z nim miziać i pić herbatkę w Madrycie, (jak Orban - przyp. red.) nie usłyszy tego jasno (...), jakie są nasze interesy, to będziemy mieli taką sytuację, że nam zacznie Putin włazić do domu - dodał.

Orban i Putin spotkali się w Moskwie. Wznieśli toast szampanem PAP/EPA/MIKHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL SPUTNIK POOL

Mówiąc o Madrycie, gość TVN24 nawiązał do udziału premiera Mateusza Morawieckiego w kongresie europejskich partii prawicowych w Hiszpanii. Brali w nim również udział premier Węgier Viktor Orban, a także szefowa francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Była to kontynuacja prac rozpoczętych podczas szczytu partii konserwatywnych w Warszawie, który odbył się na początku grudnia 2021 r.

Prof. Paruch ocenił natomiast - komentując wizytę Orbana w Moskwie - że "nie mamy wpływu na politykę zagraniczną suwerennego państwa".

Wspólna konferencja prasowa Władimira Putina i Viktora Orbana PAP/EPA/YURI KOCHETKOV

