Prezydent Andrzej Duda: musimy zakładać różne scenariusze tego, co może się wydarzyć na Ukrainie 

Sytuacja wokół Ukrainy była tematem Rady Gabinetowej, czyli obrad rządu pod przewodnictwem prezydenta. - Mówiliśmy o tym, jak wygląda sytuacja, bo musimy zakładać różne scenariusze - przekazał po spotkaniu Andrzej Duda. - Z całą pewnością można mówić o tym, że jest reakcja ze strony polskich władz bardzo adekwatna w stosunku do tego, jaki może być rozwój sytuacji na Ukrainie - zapewnił.

Wtorkowe posiedzenie Rady rozpoczęło się po godzinie 13 w Pałacu Prezydenckim, a zakończyło po godzinie 15. W posiedzeniu Rady Gabinetowej, któremu przewodził prezydent Andrzej Duda, brał udział rząd z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, w tym Jarosław Kaczyński, wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Zgodnie z artykułem 141 Konstytucji prezydent może zwołać Radę Gabinetową w "sprawach szczególnej wagi".

- Mówiliśmy o tym, jak wygląda sytuacja, bo musimy zakładać różne scenariusze. I te różne scenariusze omawialiśmy, wobec tego co się może dziać na Ukrainie i wokół Ukrainy, także na Białorusi, gdzie obecne są poważne siły rosyjskie. Wśród tych scenariuszy był także problem, gdyby doszło do wybuchu konfliktu zbrojnego, wszystkie sytuacje, jakie mogą wtedy nastąpić - chociażby problem uchodźców, którzy mogli przybywać na nasze terytorium, szukając tutaj schronienia, pomocy, bezpiecznej przystani - mówił prezydent.

Dodał, że "ministrowie szczegółowo zdawali relacje jak wygląda stan przygotowania na różne sytuacje". - Z całą pewnością można mówić o tym, że jest reakcja ze strony polskich władz bardzo adekwatna w stosunku do tego, jaki może być rozwój sytuacji na Ukrainie - zapewnił. Dodał, że "Rada Ministrów pracuje, działa, przygotowania są realizowane, odpowiednie środki są zabezpieczone".

Prezydent: potrzebna jest nam jedność

Mówił też, że jest jeszcze szereg prezydentów, z którymi chce rozmawiać w ciągu najbliższych dni. - Wierzę w to głęboko, że uda nam się zapobiec konfliktowi, że ta sytuacja zostanie rozwiązana na drodze dyplomatycznej, wszyscy w tej chwili do tego dążymy - zaznaczył Andrzej Duda.

Napięcie wokół Ukrainy

Rosyjskie ministerstwo obrony podało we wtorek, że część rosyjskich wojsk po zakończeniu ćwiczeń przy granicy z Ukrainą wraca do baz. Według komunikatu mają to być niektóre siły Południowego i Zachodniego Okręgu Wojskowego. Kijów jest sceptyczny. - Uwierzymy w deeskalację tylko wtedy, kiedy zobaczymy wycofywanie się wojsk na własne oczy - powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.