Konflikt Rosja-Ukraina. Polska przekaże Ukrainie amunicję i "Pioruny". Rząd przyjął uchwałę ws. pomocy dla Ukrainy

Rząd dopłaci 100 złotych do kupna dekodera dostosowanego do naziemnej telewizji cyfrowej - zakłada projekt, który przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Wniosek o świadczenie będzie można złożyć on-line. Aby dostać pieniądze, trzeba będzie złożyć oświadczenie o trudnej sytuacji finansowej.