Premier o unijnych sankcjach na wypadek rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Musimy się temu z całą mocą przeciwstawiać"

Morawiecki o przygotowaniu pakietu sankcji

Morawiecki: nie damy się zaszantażować

- Nie damy się zaszantażować, jesteśmy zdecydowani dać jednoznaczny odpór temu, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ale jednocześnie chcemy też, aby ta napięta sytuacja była mniej napięta, aby ta drabina, na której już wysoko zaszliśmy w eskalacji, żeby można było z niej szczebel po szczebelku zejść w bezpieczny sposób. Tak, żeby Rosja mogła się rozwijać pokojowo i żeby Europa, w tym Polska i Ukraina, także mogły się rozwijać pokojowo. To jest nasz cel i temu poświęciłem tutaj bardzo, bardzo wiele rozmów - dodał Morawiecki.

Mówił też, że w UE jest świadomość nie tylko bezpośredniego zagrożenia polityką neoimperialną Rosji, ale również zagrożeń o charakterze pozamilitarnym - takich jak faktyczny szantaż gazowy, dezinformacja, ataki hakerskie, cyfrowe na bardzo wiele krajów UE. - To jest to, czego dziś ze strony Rosji doświadczają państwa UE. Oczywiście Polska jako kraj będący na wschodniej flance NATO i UE jak najbardziej również - mówił.

Morawiecki o pomocy finansowej dla Ukrainy

Przekazał, że skłaniał naszych partnerów do pomocy finansowej na rzecz Ukrainy. Podkreślał, że niepodległa, suwerenna Ukraina "to jest polska racja stanu". - Pamiętamy, że jak 90 lat temu, 100 lat temu nasi pradziadowie, przodkowie konstruowali strategię bezpieczeństwa Polski, to między Polską a Rosją chcieli, by było kilka niepodległych państw, które byłyby dodatkową osłoną, zaporą o charakterze bezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej - mówił Morawiecki.