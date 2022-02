Tomasz Grodzki: Ukraińcy jako naród są skonsolidowani bardziej niż kiedykolwiek byli

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który przebywał niedawno z wizytą w Kijowie, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że Ukraińcy "jako naród są skonsolidowani bardziej niż kiedykolwiek byli". Jego zdaniem sytuacja, w które Rosja grozi Ukrainie inwazją "to jest konflikt o to, gdzie zostanie wyznaczona granica cywilizacji wolnego świata Zachodu".

Grodzki był gościem sobotnich "Faktów po Faktach" w TVN24. - Rozmawiałem z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy, panem Rusłanem Stefanczukiem. Mówię: "czy ludzie wykupują mąkę, cukier, kaszę?". No bo tak się zwykle dzieje. On mówi: "Nie, wykupują broń myśliwską i amunicję" - relacjonował.

- Świadomość tego, że z przyczyn nie do końca zrozumiałych Putin, mając największe terytorium na świecie, decyduje się na agresję i używa różnych gestów i prowokacji, (...), to jest rzecz, którą wszyscy traktują niezwykle poważnie. Ale armia ukraińska wygląda zupełnie inaczej niż wyglądała w roku 2014 roku - mówił, nawiązując do aneksji Krymu.