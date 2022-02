Mariusz Błaszczak: jesteśmy przygotowani do pomocy tym, którzy będą zmuszeni do opuszczenia Ukrainy

Szef MON Mariusz Błaszczak po spotkaniu z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem mówił, że "jesteśmy przygotowani do pomocy tym, którzy będą zmuszeni do opuszczenia Ukrainy". Podkreślił też, że Polska bardzo docenia obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Austin zapewnił, że USA poważnie podchodzą do artykułu 5. traktatu o NATO. - Wypełnimy go treścią, jeśli będzie trzeba - dodał.

Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin, który przebywa w piątek z wizytą w Polsce rozmawiał z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Podczas wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu Austin pytany był, czy jakikolwiek sojusznik poprosił, by Stany Zjednoczone wysłały więcej żołnierzy do danego państwa, a Błaszczak o to, jak Polska przygotowuje się - w przypadku rosyjskiej inwazji na Ukrainę - na potencjalny napływ migrantów z Ukrainy, uciekających przed wojną.

Wzrasta ryzyko rosyjskiej inwazji na Ukrainę TVN24

Austin: wypełnimy treścią artykuł 5., jeśli będzie trzeba

- Jeżeli chodzi o to, czy pewne kraje oczekują, by wysłać dodatkowe jednostki, czy taka decyzja została podjęta - nie mam nic do ogłoszenia obecnie. Ale jednocześnie chciałbym powiedzieć, że wszystko to, co robimy, na pewno będziemy konsultować z naszymi sojusznikami, to wszystko po to, by działać razem - powiedział Austin.

- Jesteśmy bardzo zaangażowani, jeśli chodzi o artykuł 5. (traktatu północnoatlantyckiego - red.) i naprawdę bardzo poważnie do tego podchodzimy. To znaczy zrobimy to, co będzie konieczne i wymagane, by pomóc bronić naszych sojuszników i partnerów i rzeczywiście wypełnimy treścią artykuł 5., jeśli będzie trzeba - zaznaczył, nawiązując do traktatowego zapisu, który mówi o wspólnej obronie członków NATO.

Napięcia na linii Rosja-Ukraina. Relacja reportera TVN24 z Kijowa TVN24

Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51. Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.

Błaszczak: jesteśmy przygotowani do pomocy tym, którzy będą zmuszeni do opuszczenia Ukrainy

Błaszczak podkreślił, że Polska bardzo docenia obecność wojsk amerykańskich. - Uważamy, że jest to największy z możliwych czynników odstraszających ewentualnego agresora. Cenimy też możliwość współpracy polskich sił zbrojnych z siłami amerykańskimi. To jest budowanie interoperacyjności, to podnosi poziom zdolności obronnych Wojska Polskiego i wpływa też na bezpieczeństwo na całej wschodniej flance NATO - zaznaczył minister obrony.

Mariusz Błaszczak po spotkaniu z Lloydem Austinem TVN24

- Jeśli chodzi o kryzys - który z całą pewnością byłby wywołany, gdyby Rosja napadła na Ukrainę - to chcę podkreślić, że jesteśmy przygotowani do pomocy tym, którzy będą zmuszeni do opuszczenia Ukrainy. My jako naród, który został mocno doświadczony II wojną światową, wiemy, na czym polega wsparcie i jesteśmy oczywiście gotowi do tego, by wspierać wszystkich tych, którzy byliby pokrzywdzeni w wyniku takiej agresji - podkreślił Błaszczak.

- Choć wciąż jeszcze mamy nadzieję, że do tego konfliktu nie dojdzie ze względu na właśnie jedność wolnego świata, jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego, stanowczą politykę Stanów Zjednoczonych - zastrzegł. To są - jak ocenił - "najlepsze elementy odstraszania, najlepsze argumenty wobec agresywnej polityki dziś prowadzonej przez Kreml".

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin w Polsce Reuters

