Konflikt Rosja-Ukraina. Departament Stanu USA o konieczności wzmocnienia wschodniej flanki NATO 

Open'er Festival ogłosił kolejne gwiazdy, które wystąpią na przełomie czerwca i lipca w Gdyni. Na głównej scenie wystąpi Doja Cat. Ponadto do Polski przyjedzie grupa The Smile - czyli najnowszy projekt Thoma Yorke'a, Jonny'ego Greenwooda i Toma Skinnera z Sons of Kemet. Do programu dodano także występ rapera Playboi Carti.