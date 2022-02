Prezydent Duda rozmawia z prezydentami Azerbejdżanu i Mołdawii o sytuacji wokół Ukrainy

czytaj dalej

TSUE zdecydował o oddaleniu skargi rządów w Warszawie i Budapeszcie w sprawie mechanizmu łączącego fundusze europejskie z poszanowaniem praworządności. - To, co jest istotne, to stwierdzenie, że zasady państwa prawa stanowią element tożsamości Unii Europejskiej - skomentował tę decyzję w "Faktach po Faktach" Marek Safjan, polski sędzia w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W TVN24 profesor pytany był o reakcję rządu na wyrok Trybunału.