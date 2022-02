Andrzej Duda: odpowiedź na agresję będzie twarda i jednoznaczna

czytaj dalej

Mieszkanki Częstochowy, 45-letnia Aleksandra i jej 15 letnia córka Oliwia, poszukiwane są przez policjantów od tygodnia. W piątek do akcji, na prośbę ojca nastolatki, włączyli się wolontariusze. Mają nadzieję znaleźć częstochowianki żywe i zdrowe. Śledczy zatrzymali 52-letniego Krzysztofa R., podejrzanego o zabójstwo kobiet. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutu, a ciał kobiet do tej pory nie odnaleziono. W krytycznym dniu - jak wynika z nagrania, które otrzymaliśmy na Kontakt24 - jego auto nagrała kamera na stacji paliw. Po południu poszukiwania kobiet zostały zawieszone do soboty.