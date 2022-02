Ambasador Marek Magierowski o "jedynym sposobie, żeby odstraszyć Rosję"

- Strona amerykańska wielokrotnie ostatnio dawała do zrozumienia, że nie ma innej opcji i innego wyjścia, niż wzmacnianie obronności Polski, Rumunii, państw bałtyckich, że to tak naprawdę jedyny sposób, żeby odstraszyć Rosję i powstrzymać ją przed nierozsądnymi działaniami - powiedział Magierowski.

Konkretne rezultaty wizyty Raua w USA? Magierowski o podróży szefa MSZ

Magierowski zapowiedział, że w kontekście obecnego kryzysu Rau będzie starał się podkreślać i wskazywać, że "niezależnie od tego, co Rosja zrobi lub czego nie zrobi, zobaczyliśmy prawdziwą twarz Rosji". Dodał, że choć Amerykanie to bardzo dobrze rozumieją, niekoniecznie dotyczy to innych sojuszników w NATO.

Magierowski przyznał, że nie jest tajemnicą, iż amerykańska administracja ma pewne obawy co do tego, jak zachowają się europejscy sojusznicy, jeśli dojdzie do wznowienia rosyjskiej inwazji. - Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak zachowają się wszyscy partnerzy i sojusznicy NATO, jeśli rzeczywiście doszłoby do konfliktu zbrojnego - powiedział.