Konflikt Rosja-Ukraina. Szłapka: mamy do czynienia z bezprecedensową eskalacją ze strony Rosji

Poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka odniósł się w "Jeden na jeden" do napiętej sytuacji na linii Rosja - Ukraina. Jak ocenił, "Ukrainę trzeba wesprzeć, ponieważ mamy do czynienia z bezprecedensową eskalacją ze strony Rosji". - Putin rozumie tylko i wyłącznie język twardej polityki - dodał. W TVN24 szef Nowoczesnej mówił również o wtorkowym spotkaniu polityków opozycji z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie pandemii. - Takich spotkań już kilka było i nie przyniosły żadnego efektu - powiedział.

Do tej kwestii odniósł się we wtorek w "Jeden na jeden" poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Nowoczesnej, Adam Szłapka. Spotkanie u premiera określił mianem "absurdalnego". - Takich spotkań już kilka było i nie przyniosły żadnego efektu - powiedział.

- I to, co jest ważne w tej sytuacji, to to, że w tej fundamentalnej sprawie, jaką jest kwestia walki z pandemią, rząd premiera Morawieckiego nie ma większości. Dlatego moim zdaniem w tej sytuacji chyba powinien podać się do dymisji - ocenił Szłapka.