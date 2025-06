Dwadzieścia momentów, które podpaliły kadrę 

We wtorkowy wieczór Biało-Czerwoni zagrają w Helsinkach być może kluczowy mecz trwających eliminacji mistrzostw świata 2026. W normalnych okolicznościach to spotkanie byłoby tematem numer jeden w mediach sportowych w Polsce. Ale normalnie nie jest.

Od niedzielnego wieczoru mówi się o jednym – o otwartym konflikcie na linii Lewandowski - Probierz, który skutkuje rezygnacją tego drugiego z gry kadrze.

Ale po kolei, cała ta historia zaczęła się jeszcze pod koniec maja.

Afera w reprezentacji Polski dzień po dniu

Poniedziałek, 26 maja. Niespełna dobę po ostatnim ligowym meczu Barcelony Lewandowski wydał w mediach społecznościowych oświadczenie. Donosił, że wobec zmęczenia sezonem i - co ważne - po konsultacji z Probierzem tym razem nie weźmie udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski.

"Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń, ale czasem organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć. Do zobaczenia niedługo!" - pisał wtedy, nie wiedząc jeszcze, jakie konsekwencje będzie miała ta decyzja.

Poniedziałek, 26 maja, wieczorna gala ekstraklasy. Reakcja Probierza była szybka. I pełna zrozumienia. Tego samego dnia podczas wieczornej gali selekcjoner mówił tak: Tak czasami w życiu bywa. Jeżeli ktoś rozegrał cztery tysiące minut w sezonie, to trzeba to zrozumieć. Życie trenera składa się z wielu różnych sytuacji. Tutaj mogę tylko życzyć mu powodzenia. Wiemy, że Robert jest naszym dobrem narodowym i obyśmy w przyszłości dalej mogli z niego korzystać.

Dziś wiemy już, jak te słowa się zestarzały.

Wtorek, 27 maja. Probierz rozesłał powołania na czerwcowe mecze z Mołdawią i Finlandią. Zgodnie z zapowiedzią na liście zabrakło Lewandowskiego.

Poniedziałek, 2 czerwca. Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie w Katowicach.

Poniedziałek, 2 czerwca, pierwsza konferencja prasowa podczas zgrupowania. - Cristiano Ronaldo czy Zlatan Ibrahimović w najlepszym okresie, po rozmowach z trenerami, też mieli takie momenty, że mogli odpocząć - mówił Probierz, kolejny raz dając wyraz wsparcia Lewandowskiemu.

Środa, 4 czerwca. Kamil Grosicki, który w piątek ma rozegrać pożegnalny mecz w reprezentacji Polski, zostaje zapytany o nieobecność na zgrupowaniu Lewandowskiego. - Na pewno wiedząc, że Robert jest cały czas czynnym zawodnikiem, byłem pewny, że będę miał przyjemność rozegrać z nim ostatni mecz w reprezentacji - rzekł, niespecjalnie kryjąc żal.

Czwartek, 5 czerwca. Wokół nieobecności Lewandowskiego na zgrupowaniu narasta coraz więcej wątpliwości. Jego decyzja podzieliła opinię publiczną oraz środowisko piłkarskie. W rozmowie z TVN24+ swoimi opiniami dzielili się Piotr Świerczewski, Tomasz Frankowski i Roman Kosecki.

Piątek, 6 czerwca. Oliwy do ognia dolewa Paweł Dawidowicz. W wywiadzie udzielonym "Przeglądowi Sportowemu" 30-latek przyznał, że Lewandowski pokazał charakter. - Kibicom nieobecność Roberta się nie podoba. Pewnie niektórym piłkarzom też. Ale ja uważam, że facet pokazał jaja. Na jego miejscu w 88. minucie ostatniego meczu Barcelony złapałbym się za udo, zrobił kwaśną minę, poprosił o zmianę i dzień później wypuścił komunikat, że nabawiłem się kontuzji. A on się w nic takiego nie bawił. Powiedział, jak jest. Udowodnił, że krytykę ma w dupie. Natomiast wierzę, że Robert jeszcze wróci i nieraz nam pomoże - mówił.

Sposób przekazania wsparcia koledze był co najmniej osobliwy. Można było przecierać oczy ze zdumienia, bo jak to? Namawiał do oszustwa tylko po to, żeby zagwarantować sobie alibi?

Piątek, 6 czerwca, około południa. Do mediów przedostaje się informacja, że Lewandowski ma jednak pojawić się w Chorzowie na meczu z Mołdawią, by uczestniczyć w pożegnaniu Grosickiego. Nie jest to dobrze odebrane. Mówi się, że Lewandowski w ostatniej chwili próbuje ratować swój wizerunek.

Piątek, 6 czerwca, hymn przed meczem. Lewandowski pojawił się u boku selekcjonera, można było odnieść wrażenie, że powiało chłodem.

Robert Lewandowski i Michał Probierz tuż przed meczem z Mołdawią Źródło: Michał Meissner/PAP

Piątek, 6 czerwca, około godz. 23. Polska pokonała Mołdawię.

Piątek, 6 czerwca, po godz. 23. Lewandowski odniósł się do zarzutów w studiu TVP Sport. - Często jestem oceniany jako produkt, a nie jako człowiek czy piłkarz. [...] Zadzwoniłem do trenera Probierza, bo chciałem z nim szczerze porozmawiać. Powiedziałem mu, że fizycznie i mentalnie nie czuję się najlepiej. Miałem dołek w tamtym okresie - przyznał doświadczony napastnik.

Niedziela, 8 czerwca, godz. 21. Łączy nas piłka, kanał PZPN, publikuje zaskakujący komunikat, że decyzją Probierza Lewandowski traci opaskę kapitańską reprezentacji na rzecz Piotra Zielińskiego.

Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy. 🇵🇱 pic.twitter.com/ekcSvkRBSK — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 8, 2025 Rozwiń

Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie. 🇵🇱 — Robert Lewandowski (@lewy_official) June 8, 2025 Rozwiń

Niedziela, 8 czerwca, tuż przed północą. PZPN nabiera wody w usta i zapowiada na poniedziałek konferencję prasową Probierza i Zielińskiego.

Poniedziałek, 9 czerwca, przed południem. W rozmowie z TVN24 Lewandowskiego broni jego przyjaciel Sławomir Peszko. Jego zdaniem Probierz złamał ustalenia poczynione z byłym już kapitanem kadry.

Robert Lewandowski i Sławomir Peszko w trakcie Euro 2016 Źródło: Bartłomiej Zborowski/PAP

Poniedziałek, 9 czerwca, wcześnie popołudnie. W wywiadzie udzielonym "Sportowym Faktom" Lewandowski przyznaje, że bardzo boli go to, co się stało. Do Probierza żal ma nie o odebranie opaski, a o sposób rozwiązania sytuacji.

Poniedziałek, 9 czerwca, około 15.30. Zieliński i Probierz rozpoczynają konferencję prasową.

Poniedziałek, 9 czerwca, około 15.40. Nowy kapitan kadry Zieliński stwierdza, że "na kadrę przyjeżdżają ci, którzy chcą reprezentować kraj". Wydaje się, że jest to szpilka wbita Lewandowskiemu.

Poniedziałek, 9 czerwca około 15.50. Probierz przedstawia swoją perspektywę sprawy z Lewandowskim. Za decyzję o odebraniu mu opaski "bierze pełną odpowiedzialność". Powód? Zasłania się "dobrem drużyny". Kilkukrotnie wspomina o swoich rozmowach z piłkarzami, które miały dostarczyć mu analizy przed podjęciem decyzji.

Michał Probierz o kulisach rozmowy z Robertem Lewandowskim

Poniedziałek, 9 czerwca, godz. 23. PZPN wydaje kolejny komunikat. Stanowczo podkreśla, że Probierz podjął suwerenną decyzję, na którą wpływu nie miała rada drużyny.

Komunikat Polskiego Związku Piłki Nożnej



W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami, że rada drużyny reprezentacji Polski była inicjatorem zmiany zawodnika pełniącego funkcję kapitana kadry narodowej, Polski Związek Piłki Nożnej stanowczo zaprzecza tym… pic.twitter.com/bGzY8F6i6z — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 9, 2025 Rozwiń