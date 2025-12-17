Konflikt prezydenta z rządem. Były ambasador w USA: to jest smutne

Magierowski o wizycie Zełenskiego w Polsce Źródło: TVN24

W środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Marek Magierowski był pytany o wewnętrzne spory między kancelarią prezydenta a rządem. - Mnie zależy bardzo na tym, i wielokrotnie o tym pisałem i mówiłem, żeby obie strony złagodziły wzajemne pretensje. Szczególnie w obszarze polityki zagranicznej, bo to, co się dzieje, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, jest smutne - ocenił.

- W tym wypadku uważam, że to zadaniem kancelarii premiera, samego premiera i wicepremiera (Radosława) Sikorskiego, powinno być jednak wyciągnięcie dłoni do prezydenta (Karola) Nawrockiego oraz uznanie, że są pewne obszary w polityce zagranicznej, w których on ma swoją rolę do odegrania - powiedział.

Magierowski mówił też, że "możemy się sprzeczać o to, co jest zapisane w konstytucji (...), natomiast jest też coś takiego jak polityczny uzus". - Mam wrażenie, że tego politycznego uzusu bardziej nie rozumieją premier i wicepremier niż prezydent Nawrocki - dodał.

Spór o ambasadorów. "Niedobrze się stało"

Magierowski był pytany o jedną z osi sporu na linii Sikorski - Nawrocki, czyli nominacje ambasadorskie. Na początku grudnia szef MSZ opublikował skan wystosowanego w październiku listu do prezydenta, w którym deklaruje chęć rozwiązania problemu. Zaznaczył, że jest gotów do rozmowy na temat zmiany obsady szefa placówki w Waszyngtonie i może zaproponować jako kandydata na ambasadora w USA obecnego polskiego przedstawiciela przy NATO, Jacka Najdera. Zająłby on miejsce Bogdana Klicha, który pełni funkcję chargé d’affaires, czyli kierownika placówki.

List ten - jak przekazał wówczas Sikorski - pozostał bez odzewu. - Jeżeli nie było żadnej odpowiedzi, niedobrze się stało. Myślę, że kancelaria prezydenta powinna udzielić odpowiedzi, mniej czy bardziej formalnej, w zależności od tego, jaką formułę sobie dwie strony wybrały - ocenił Magierowski.

- Uważam, że nawet jeżeli miałaby to być odpowiedź negatywna, a pewnie tak by była, to powinna wyjść z kancelarii prezydenta - zaznaczył.

