Polska

Konflikt prezydenta z rządem. Były ambasador w USA: to jest smutne

Marek Magierowski
Magierowski o wizycie Zełenskiego w Polsce
Źródło: TVN24
To, co się dzieje, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, jest smutne - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 były ambasador Polski w Izraelu i USA. Komentując spór między kancelarią prezydenta a stroną rządową, ocenił, że zadaniem Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego powinno być "wyciągnięcie dłoni" do prezydenta Karola Nawrockiego.

W środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Marek Magierowski był pytany o wewnętrzne spory między kancelarią prezydenta a rządem. - Mnie zależy bardzo na tym, i wielokrotnie o tym pisałem i mówiłem, żeby obie strony złagodziły wzajemne pretensje. Szczególnie w obszarze polityki zagranicznej, bo to, co się dzieje, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, jest smutne - ocenił.

- W tym wypadku uważam, że to zadaniem kancelarii premiera, samego premiera i wicepremiera (Radosława) Sikorskiego, powinno być jednak wyciągnięcie dłoni do prezydenta (Karola) Nawrockiego oraz uznanie, że są pewne obszary w polityce zagranicznej, w których on ma swoją rolę do odegrania - powiedział.

Magierowski mówił też, że "możemy się sprzeczać o to, co jest zapisane w konstytucji (...), natomiast jest też coś takiego jak polityczny uzus". - Mam wrażenie, że tego politycznego uzusu bardziej nie rozumieją premier i wicepremier niż prezydent Nawrocki - dodał.

Spór o ambasadorów. "Niedobrze się stało"

Magierowski był pytany o jedną z osi sporu na linii Sikorski - Nawrocki, czyli nominacje ambasadorskie. Na początku grudnia szef MSZ opublikował skan wystosowanego w październiku listu do prezydenta, w którym deklaruje chęć rozwiązania problemu. Zaznaczył, że jest gotów do rozmowy na temat zmiany obsady szefa placówki w Waszyngtonie i może zaproponować jako kandydata na ambasadora w USA obecnego polskiego przedstawiciela przy NATO, Jacka Najdera. Zająłby on miejsce Bogdana Klicha, który pełni funkcję chargé d’affaires, czyli kierownika placówki.

Sikorski zaproponował Nawrockiemu kompromis
Sikorski zaproponował Nawrockiemu kompromis

List ten - jak przekazał wówczas Sikorski - pozostał bez odzewu. - Jeżeli nie było żadnej odpowiedzi, niedobrze się stało. Myślę, że kancelaria prezydenta powinna udzielić odpowiedzi, mniej czy bardziej formalnej, w zależności od tego, jaką formułę sobie dwie strony wybrały - ocenił Magierowski.

- Uważam, że nawet jeżeli miałaby to być odpowiedź negatywna, a pewnie tak by była, to powinna wyjść z kancelarii prezydenta - zaznaczył.

pc

TVN24
pc
Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Marek Magierowski
