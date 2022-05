Jarosław Gowin: gdyby takie wypowiedzi były traktowane serio, musiałyby być wstępem do polexitu

O konfliktach w Zjednoczonej Prawicy i antyunijnej postawie Zbigniewa Ziobry w "Faktach po Faktach". Gość programu Jarosław Gowin, mówiąc o naliczanych Polsce karach z powodu Izby Dyscyplinarnej, zauważył, że są one "dotkliwe, ale nieproporcjonalnie małe w stosunku do strat, jakie wszyscy ponosimy". Komentował też wypowiedź Ziobry dotyczącą odejścia od płacenia unijnych składek.

Na posiedzeniu klubu pojawił się szef NBP Adam Glapiński, którego kandydatura na drugą kadencję ma być głosowana w Sejmie w czwartek. - To jeszcze jeden argument przemawiający za tym, żeby jutro głosować przeciwko kandydaturze Adama Glapińskiego. Prezes NBP powinien być osobą całkowicie niezależną politycznie. Tutaj ta obecność jest jakąś manifestacją ze strony pana prezesa - komentował Gowin.

Gowin o możliwym "zmłotkowaniu" Ziobry

W środę wieczorem ma się odbyć wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. Gowin, jako były koalicjant, pytany był, jak wygląda plan takiego wyjazdowego klubu. - To zależy, czy wcześniej doszło do porozumienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej czy nie. Jeżeli nie, to będzie próba, mówiąc kolokwialnie, zmłotkowania Zbigniewa Ziobry - odpowiedział.