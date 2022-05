Aleksander Kwaśniewski: wojna jest przeciwko przyspieszonym wyborom, sypiąca się koalicja jest za wyborami

Mówiąc ponownie o przyśpieszonych wyborach, Kwaśniewski stwierdził, że głównym argumentem przeciwko przyspieszonym wyborom jest to, że będą one musiały się odbyć w okresie wojny i zagrożenia. - Kampania wyborcza ma to do siebie, że z definicji zajmujemy się sobą, że ta walka i konflikt są wzmocnione i pogłębione - zwracał uwagę.