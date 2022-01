Szef polskiej dyplomacji i sekretarz generalna OBWE zaniepokojeni sytuacją na Ukrainie. Rau zapowiada wizytę

Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau i sekretarz generalna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Helga Schmid wyrazili zaniepokojenie narastającym konfliktem na Ukrainie. - To, z czym mamy dziś do czynienia, jest absolutnie nieprzewidywalnie - oceniła Schmid. Szef polskiej dyplomacji przyznał, że rozmowy Rady Stałej OBWE nie przyniosły przełomu w kwestii bezpieczeństwa w Europie Wschodniej.

Zbigniew Rau: jakiekolwiek zagrożenie jest niezmiernie niepokojące

Zbigniew Rau i sekretarz generalna OBWE Helga Schmid wzięli również udział we wspólnej konferencji prasowej, podczas której byli pytani m.in. o obecność tysięcy rosyjskich żołnierzy przy granicach Ukrainy oraz o to, jak niebezpieczna jest potencjalnie ta sytuacja.

Podkreślił, że OBWE jest "najlepiej dopasowaną do tego międzynarodową organizacją, która jest w stanie zapobiegać takiego rodzaju konfliktom". - Jak bardzo słusznie państwo zauważyliście, konflikt ten zdaje się narastać, natomiast to jest rzeczywiście kwestia bardzo niepokojąca dla wielu z najważniejszych krajów, społeczności międzynarodowych - mówił minister.

Rau zapowiada wizytę na Ukrainie

Przypomniał, że prowadzone są dyskusje dwustronne między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską, również z NATO oraz OBWE. - Głęboko wierzę, że mało która organizacja jest w stanie zastąpić OBWE w tym zakresie. Jakkolwiek (...) szukamy szans, by ponownie uruchomić dialog między tymi dwoma stronami, natomiast dialog ten powinien doprowadzić do konsensusu, który z kolei może być osiągnięty wyłącznie w ramach postanowień prawa międzynarodowego oraz zobowiązań OBWE - powiedział Rau.

Sekretarz generalna OBWE: to, z czym mamy do czynienia, jest absolutnie nieprzewidywalnie

Schmid podkreśliła natomiast, że "to, z czym mamy dziś do czynienia, jest absolutnie nieprzewidywalnie". - Mamy też nowe linie podziału w Europie, a zatem eskalacja jest bardzo poważną kwestią, ale właśnie dlatego OBWE jest rzeczą tak istotną i tak unikatową - oceniła.

Rau: przełomu w naszej dzisiejszej dyskusji nie zauważyłem

- By ująć rzecz realistycznie, trudno mówić o jakimś przełomie. Sądzę, że stanowiska zostały zarysowane i należy oczekiwać tego, że one będą dalej prezentowane. Jeśli będą prezentowane, to może można oczekiwać jakiejś elastyczności. Ale muszę to podkreślić, elastyczności zgodnej z postanowieniami prawa międzynarodowego i zasad oraz zobowiązań OBWE - powiedział Rau.