Polska

"Chcemy mieć do dyspozycji wszystkie samoloty". Donald Tusk o swojej decyzji

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM
Tusk: nie mamy informacji, aby bezpieczeństwo i życie Polaków na Bliskim Wschodzie było zagrożone
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk przekazał, że dotychczas nie ma informacji, aby polscy obywatele ucierpieli w wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie. - Blisko 500 polskich obywateli opuściło Izrael, Jordanię i Libię - powiedział przed posiedzeniem rządu. Dodał, że wydał decyzję w sprawie rządowych samolotów.

- Nie mamy żadnych informacji ani danych, aby w jakikolwiek sposób ich bezpieczeństwo, życie, zdrowie było zagrożone w związku z konfliktem - oświadczył premier Donald Tusk we wtorek, komentując konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację przebywających tam Polaków. - Blisko 500 polskich obywateli opuściło Izrael, Jordanię i Libię - powiedział.

Donald Tusk
Donald Tusk
Źródło: TVN24

Jak mówił, Polacy przebywają głównie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie jest ich blisko 14 tysięcy. - Nasi partnerzy w Emiratach Arabskich zapewniają także, że państwo bierze na siebie obowiązek i wywiązuje się z tego obowiązku opieki nad tymi wszystkimi, którzy utknęli albo kończy im się czas wypoczynków w Emiratach, więc nie będą pozostawieni sami sobie - przekazał szef rządu.

- Problem jest oczywiście z tymi wszystkimi, którzy chcą z różnych powodów, czy muszą wracać do kraju - powiedział.

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Powstał zespół zarządzania kryzysowego

- Powołaliśmy zespół zarządzania kryzysowego. Dzisiaj zleciłem ministrowi sportu i turystyki - turyści są tutaj największą grupą zainteresowaną naszym działaniem - aby koordynował pracę zespołu, który został powołany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - poinformował Tusk. Jak wyjaśnił, w skład zespołu wchodzą też przedstawiciele MON czy Ministerstwa Infrastruktury.

A6-EUA Emirates Airbus A380-861
Ten lot przykuł uwagę świata. Śledziło go ponad 100 tysięcy osób
poznan samolot
Kolejny samolot z Dubaju wylądował w Polsce
Polak po powrocie z Dubaju: prawie żaden bagaż nie przyleciał
Samolot z Dubaju wylądował w Warszawie. Bagaże "podobno gdzieś są"
Jak poinformował, we współpracy rządu z biurami podróży "udało się skutecznie zaopiekować grupą ponad 480 polskich obywateli z tych miejsc, które były zagrożone bezpośrednio działaniami wojennymi, gdzie opuszczenie tych miejsc stało się potrzebą chwili".

- Wszyscy otrzymali regularne wsparcie naszych placówek konsularnych i przy współpracy z biurami podróży, opuścili Izrael, Jordanię i Liban. Są już w Polsce lub w drodze do Polski - przekazał Tusk.

Tusk: wydałem decyzję, aby powstrzymać się z lotami rządowymi

- Jesteśmy przygotowani, mówiłem już o tym kilkadziesiąt godzin temu, do akcji ewakuacyjnej, jeśli chodzi o kwestie logistyczne, przede wszystkim są przygotowane samoloty - powiedział Tusk.

Wyjaśnił, że chodzi o samoloty, które są w dyspozycji rządu. - MON przygotowało także odpowiednie siły i środki - dodał premier.

Trump: Iran chce rozmawiać, ale powiedziałem, że jest za późno

Trump: Iran chce rozmawiać, ale powiedziałem, że jest za późno

Premier: pojawiła się taka paskudna narracja ze strony niektórych polityków

Premier: pojawiła się taka paskudna narracja ze strony niektórych polityków

Poinformował, że wydał decyzję, "aby powstrzymać się z jakimikolwiek lotami rządowymi". - Chcemy mieć do dyspozycji wszystkie samoloty, które są w naszej gestii, aby w razie potrzeby i możliwości, bo tu przede wszystkim chodzi o możliwości, a więc musi taki samolot mieć, gdzie wylądować i musi być zidentyfikowana grupa osób, która znajdzie się w odpowiednim momencie na odpowiednim lotnisku - powiedział premier.

Dodał, że to jest skomplikowany mechanizm, a Polska współpracuje z innymi państwami europejskimi. Tusk przekazał, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest 14 tysięcy polskich obywateli, a w sumie z UE jest tam 400 tysięcy osób.

- I wszyscy są mniej czy bardziej zainteresowani jakąś perspektywą ewakuacji, w przypadku kiedy napięcie będzie większe. Na razie sytuacja nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla naszych obywateli w tym miejscu - podkreślił szef rządu.

Tusk: żaden Polak nie pozostanie bez pomocy

Premier przypomniał, że dla Polaków na Bliskim Wschodzie działa specjalna dodatkowa infolinia. Podkreślił, że za jej pomocą będą też gromadzone informacje potrzebne, by zapewnić rodakom niezbędną pomoc.

- To nie jest sztuka wysłać gdzieś samolot. Trzeba zrealizować grupę ludzi, trzeba mieć pewność, że lotnisko będzie otwarte, trzeba tę grupę ludzi dowieźć - powiedział. Podkreślił, że przewiezienie ludzi z jednego państwa do drugiego w tym regionie nie jest prostą sprawą i czasem wymaga wizy w komunikacji między tymi krajami. Zapewnił, że pracują nad tym polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z biurami podróży.

- I będziemy sprawdzać, czy rzeczywiście wszyscy obywatele są zaopiekowani: chodzi o miejsca w hotelach i bezpieczny pobyt tak długo, jak to będzie potrzebne. Musimy zidentyfikować te grupy - i to jest najbardziej skomplikowane zadanie - które mogły pozostać bez możliwości transportu ze względu na tranzyt gdzieś w odległych krajach Azji - powiedział. Podkreślił, że chodzi na przykład o takie sytuacje jak ta, gdy ktoś wyjechał na wypoczynek do Wietnamu czy Tajlandii, a jego powrót nie jest możliwy, bo nie można wylądować w Dubaju, gdzie miał zaplanowaną przesiadkę.

- We współpracy z innymi państwami będziemy starali się tak kombinować możliwości różnych państw, aby postarać się możliwie skutecznie pomóc w powrocie do kraju tym, którzy ze względu na kłopot tranzytowy utknęli w miejscu, gdzie kończy im się właśnie wypoczynek - zapewnił. - Pracujemy nad tym właśnie 24 godziny na dobę. Żaden Polak nie może i nie pozostanie bez pomocy, wtedy, gdy ta pomoc będzie niezbędna - oświadczył szef rządu.

Apelował też, by nie siać dezinformacji. Ponowił zapewnienie, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla polskich obywateli w ich miejscach pobytu na Bliskim Wschodzie. Tam gdzie się ono pojawiło - zaznaczył - zostali oni już ewakuowani.

Atak USA i Izraela, odpowiedź Iranu

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie.

Irańskie pociski spadły na Dubaj, 1 marca 2026
Irańskie pociski spadły na Dubaj, 1 marca 2026
Źródło: PAP/EPA - Stringer

W poniedziałek rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, nie ma żadnych informacji, by na Bliskim Wschodzie w związku z działaniami wojskowymi ucierpiał jakikolwiek obywatel Polski. Od kilku dni w MSZ działa specjalny zespół kryzysowy. Polskie placówki dyplomatyczne działają od soboty w trybie kryzysowym, przez całą dobę.

OGLĄDAJ: "Eliminujemy zagrożenie nie do przyjęcia"
pc

"Eliminujemy zagrożenie nie do przyjęcia"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

