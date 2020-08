"Ziobro próbuje wprowadzić przepisy, które prewencyjnie będą zabierały ludziom kasę, dorobek życia"

Konfiskata rozszerzona to tylko jeden z najnowszych pomysłów resortu Zbigniewa Ziobry, który stara się ostatnio przejąć inicjatywę na prawicy, narzucając tematy w tym środowisku - od konwencji stambulskiej, przez atakowanie postulatów mniejszości seksualnych aż do nowych pomysłów ustawodawczych. - Bez Solidarnej Polski rządy na pewno by były okrojone o ten obszar, w którym Ministerstwo Sprawiedliwości funkcjonuje, i o wkład w system wartości, w system przywiązania do idei, które przyświecają nam jako Polakom, choćby w zakresie podejścia do wartości narodowych - mówi Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski.