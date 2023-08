Kto, kiedy i za co będzie mógł stracić samochód? Znamy szczegóły nowych przepisów

I tak samochód stracą pijani kierowcy, którzy będą mieć powyżej półtora promila alkoholu we krwi. A jeśli po pijanemu doprowadzą do wypadku, to już w przypadku promila. - Natomiast jeżeli jest poniżej promila alkoholu we krwi, w tym wypadku sąd będzie mógł orzec w wyjątkowych wypadkach odstąpienie od konfiskaty pojazdu - tłumaczy Warchoł.