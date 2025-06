Konferencja liderów bez premiera. "Będziemy tylko my"

Hołownia: mam taką informację, że premier nie przyjedzie Źródło: TVN24

W czwartek odbyła się konferencja liderów koalicji 15 października, na której wystąpili Szymon Hołownia (Polska 2050), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Włodzimierz Czarzasty (Lewica). W jej trakcie omawiano ustalenia po spotkaniu liderów, którzy omawiali wnioski po wyborach prezydenckich.

"Premier nie przyjedzie"

Szymon Hołownia rozpoczął konferencję od poinformowania zebranych dziennikarzy o tym, że nie pojawi się na niej premier Donald Tusk. - Mam taką informację dla was, że premier nie przyjedzie - powiedział marszałek Sejmu. - Ci wszyscy, co tam poszli czekać na to, aż przyjedzie premier, mogą tu wrócić, ponieważ premier nie przyjedzie. Będziemy tylko my - zwrócił się do dziennikarzy.

W trakcie konferencji Hołownia poinformował o tym, że powołany ma zostać rzecznik rządu. - Ma być zupełnie nowe centrum kreujące politykę informacyjną rządu - dodał.

Włodzimierz Czarzasty, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji w Sejmie Źródło: PAP/Rafał Guz

Zapowiedział też, że powstanie "mała rada koalicji". Jak tłumaczył, współpracownicy liderów koalicji mają się spotykać co tydzień, aby uzgadniać najważniejsze sprawy.

- Rząd będzie najlepszym możliwym gospodarzem, który jednoczy różne wrażliwości. To jest fundamentalne zadanie też w tak podzielonej często rzeczywistości - powiedział z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wotum zaufania

Premier Donald Tusk w poniedziałkowym przemówieniu przekazał, że w najbliższym czasie zwróci się do Sejmu o wotum zaufania dla jego rządu. - Chcę, aby wszyscy zobaczyli, także nasi przeciwnicy w kraju i za granicą, że jesteśmy gotowi na tę sytuację, że rozumiemy powagę chwili, ale że nie zamierzamy cofnąć się ani o krok - oświadczył premier po wyborach prezydenckich.

Głosowanie nad wotum zaufania odbędzie się w środę, 11 czerwca.

