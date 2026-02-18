"Jesteśmy po to, by wojna fake newsów z prawdą mogła być wygrana"

Michał Samul: najważniejsza jest nasza wiarygodność Źródło: TVN Warner Bros. Discovery

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Grupa TVN Warner Bros. Discovery (właściciel między innymi tvn24.pl) we wtorkowy wieczór przedstawiła szczegóły wiosennej oferty programowej TVN, TTV, TVN7, TVN Style, TVN24, TVN Turbo oraz serwisów Player i HBO Max. Dużo uwagi poświęcono znaczeniu informacji. Gdy fake newsy i zmanipulowane treści tak łatwo i szybko zyskują popularność w sieci, to właśnie wiarygodne dziennikarstwo pozwala zrozumieć rzeczywistość i dotrzeć do informacji, którym można zaufać.

O tym, jak istotna jest rola rzetelności w czasach manipulacji, mówił podczas konferencji programowej TVN - Wiosna 2026 redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN Michał Samul. Jak podkreślał, każdego dnia ekipy dziennikarzy TVN24, TVN24BiS, tvn24.pl, TVN24+, "Faktów" i "Uwagi" TVN są razem, dla widzów, "żeby powiedzieć, jak jest".

Redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN Michał Samul oraz dziennikarze TVN24, TVN24BiS, tvn24.pl, TVN24+, "Faktów" i "Uwagi" TVN podczas konferencji programowej TVN. Źródło: TVN24

- Jesteśmy razem codziennie dla państwa, dla naszych widzów. Właśnie po to, żeby ta wojna fake newsów z prawdą mogła być wygrana. Jak wiecie, fake newsy mają wielu sojuszników dzisiaj. Bezduszne algorytmy, chciwe platformy, chatboty, które generują sztuczną inteligencją materiały, uzurpujące sobie prawo do tego, żeby być prawdą. My jesteśmy od tego, żeby to wszystko sprostować, żeby powiedzieć, jak jest. Robimy to codziennie, robimy to w TVN24 już od 25 lat. Strach pomyśleć, że to już tyle czasu minęło - mówił redaktor naczelny TVN24.

- Widzowie mówią nam, co jest najważniejsze. Nasza wiarygodność, zaufanie, którym nas obdarzają - mówił ze sceny redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN Michał Samul. - Po to jesteśmy, byście państwo mieli całą prawdę całą dobę. I tak od 25 lat - dodał. - Nasza rola dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, polega na tym, byśmy w tym chaosie znaleźli porządek. To, co jest najbardziej istotne. To, co jest prawdą, i odrzucili to, co jest przekłamaniem.

TVN24 - spot wizerunkowy Źródło: TVN24

"Dajemy wiarygodność, dajemy weryfikację"

Twórcy "Podcastu Politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki również podkreślali znaczenie wiarygodności informacji. - W czasach, gdy informacje tworzy każdy, bez sprawdzenia, weryfikacji, kontroli, my dajemy nie tylko newsy - mówiła Arleta Zalewska. - Nie tylko atrakcyjnie relacjonujemy to, co się dzieje, nie tylko w polityce, ale w Polsce i na świecie, my dajemy też wiarygodność. A przede wszystkim dajemy weryfikację.

"Dajemy nie tylko newsy" Źródło: TVN24

Reporterka zaznaczyła, że nad weryfikacją informacji pracuje "masa doświadczonych, profesjonalnych osób". - Tym różnimy się od innych, którzy przekazują informacje.

Konrad Piasecki dodał, że "żyjemy w świecie rewolucji". - Sprawia ona, że ścieżek informacyjnych mamy tak wiele i przestajemy się w tym pokomplikowanym, dziwnym świecie czasami orientować. Takie media jak TVN24 to miejsce, do którego możemy dotrzeć, uruchomić i mieć pewność, że tam dzieją się rzeczy prawdziwe.

Tym media tradycyjne różnią się od "świata zmultiplikowanej informacji". - Możemy mieć kluczową, absolutną pewność, że to są informacje potwierdzone, prawdziwe, zweryfikowane, nad których sprawdzeniem pracują sztaby ludzi - podkreślił autor "Rozmowy Piaseckiego" i "Kawy na ławę" w TVN24.

Opracowała Ewa Żebrowska / az