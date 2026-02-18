Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Jesteśmy po to, by wojna fake newsów z prawdą mogła być wygrana"

RAMOWKA V4 A-0001
Michał Samul: najważniejsza jest nasza wiarygodność
Źródło: TVN Warner Bros. Discovery
Nasza rola dziś, bardziej niż kiedykolwiek, polega na tym, byśmy w chaosie znaleźli jakiś porządek i to, co jest najbardziej istotne - mówił podczas konferencji programowej TVN Michał Samul, redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN. - Jesteśmy razem codziennie dla państwa, dla naszych widzów. Właśnie po to, żeby wojna fake newsów z prawdą mogła być wygrana - podkreślił.

Grupa TVN Warner Bros. Discovery (właściciel między innymi tvn24.pl) we wtorkowy wieczór przedstawiła szczegóły wiosennej oferty programowej TVN, TTV, TVN7, TVN Style, TVN24, TVN Turbo oraz serwisów Player i HBO Max. Dużo uwagi poświęcono znaczeniu informacji. Gdy fake newsy i zmanipulowane treści tak łatwo i szybko zyskują popularność w sieci, to właśnie wiarygodne dziennikarstwo pozwala zrozumieć rzeczywistość i dotrzeć do informacji, którym można zaufać.

O tym, jak istotna jest rola rzetelności w czasach manipulacji, mówił podczas konferencji programowej TVN - Wiosna 2026 redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN Michał Samul. Jak podkreślał, każdego dnia ekipy dziennikarzy TVN24, TVN24BiS, tvn24.pl, TVN24+, "Faktów" i "Uwagi" TVN są razem, dla widzów, "żeby powiedzieć, jak jest".

Redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN Michał Samul oraz dziennikarze TVN24, TVN24BiS, tvn24.pl, TVN24+, "Faktów" i "Uwagi" TVN podczas konferencji programowej TVN.
Redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN Michał Samul oraz dziennikarze TVN24, TVN24BiS, tvn24.pl, TVN24+, "Faktów" i "Uwagi" TVN podczas konferencji programowej TVN.
Źródło: TVN24

- Jesteśmy razem codziennie dla państwa, dla naszych widzów. Właśnie po to, żeby ta wojna fake newsów z prawdą mogła być wygrana. Jak wiecie, fake newsy mają wielu sojuszników dzisiaj. Bezduszne algorytmy, chciwe platformy, chatboty, które generują sztuczną inteligencją materiały, uzurpujące sobie prawo do tego, żeby być prawdą. My jesteśmy od tego, żeby to wszystko sprostować, żeby powiedzieć, jak jest. Robimy to codziennie, robimy to w TVN24 już od 25 lat. Strach pomyśleć, że to już tyle czasu minęło - mówił redaktor naczelny TVN24.

- Widzowie mówią nam, co jest najważniejsze. Nasza wiarygodność, zaufanie, którym nas obdarzają - mówił ze sceny redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN Michał Samul. - Po to jesteśmy, byście państwo mieli całą prawdę całą dobę. I tak od 25 lat - dodał. - Nasza rola dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, polega na tym, byśmy w tym chaosie znaleźli porządek. To, co jest najbardziej istotne. To, co jest prawdą, i odrzucili to, co jest przekłamaniem.

Klatka kluczowa-234733
TVN24 - spot wizerunkowy
Źródło: TVN24

"Dajemy wiarygodność, dajemy weryfikację"

Twórcy "Podcastu Politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki również podkreślali znaczenie wiarygodności informacji. - W czasach, gdy informacje tworzy każdy, bez sprawdzenia, weryfikacji, kontroli, my dajemy nie tylko newsy - mówiła Arleta Zalewska. - Nie tylko atrakcyjnie relacjonujemy to, co się dzieje, nie tylko w polityce, ale w Polsce i na świecie, my dajemy też wiarygodność. A przede wszystkim dajemy weryfikację.

Klatka kluczowa-235240
"Dajemy nie tylko newsy"
Źródło: TVN24

Reporterka zaznaczyła, że nad weryfikacją informacji pracuje "masa doświadczonych, profesjonalnych osób". - Tym różnimy się od innych, którzy przekazują informacje.

Konrad Piasecki dodał, że "żyjemy w świecie rewolucji". - Sprawia ona, że ścieżek informacyjnych mamy tak wiele i przestajemy się w tym pokomplikowanym, dziwnym świecie czasami orientować. Takie media jak TVN24 to miejsce, do którego możemy dotrzeć, uruchomić i mieć pewność, że tam dzieją się rzeczy prawdziwe.

Tym media tradycyjne różnią się od "świata zmultiplikowanej informacji". - Możemy mieć kluczową, absolutną pewność, że to są informacje potwierdzone, prawdziwe, zweryfikowane, nad których sprawdzeniem pracują sztaby ludzi - podkreślił autor "Rozmowy Piaseckiego" i "Kawy na ławę" w TVN24.

58 min
Oficjalnie bronią Czarzastego. Nieoficjalnie? "Łapią się za głowę", "są wściekli"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Oficjalnie bronią Czarzastego. Nieoficjalnie? "Łapią się za głowę", "są wściekli"

Konrad Piasecki, Arleta Zalewska

Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: tvn24.pl

Udostępnij:
Tagi:
TVN24
Czytaj także:
imageTitle
Burza po wycofaniu Świątek i Sabalenki. Będą zmiany
EUROSPORT
Polska 2050
"Nie potrafili pogodzić się". Oświadczenie Polski 2050
Polska
pap_20171023_2BL
To może być koniec wieloletniej batalii. Bayer wypłaci kolejne miliardy odszkodowania
BIZNES
imageTitle
Ona i długo, długo nikt. Rusza po złoto ze sporą zaliczką
EUROSPORT
imageTitle
Finał za finałem. Polacy jak na razie zgodnie z planem
RELACJA
Donald Tusk - Paulina Hennig-Kloska
Tusk "był informowany". To działo się przed rozłamem
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski
Donald Tusk
Tusk zabrał głos po rozłamie
Polska
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącił rowerzystę i uciekł. Apel policji
Poznań
Premier Donald Tusk podczas wydarzenia „Polska. Rok przyspieszenia”
Tusk: 2026 będzie rokiem przyspieszenia
BIZNES
Śmiertelne potrącenie koło Garwolina
Potrącił pieszego, 57-latek zmarł na miejscu wypadku
WARSZAWA
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Zerwana siec trakcyjna. Dwa dni z rzędu na tym samym odcinku
Trójmiasto
Śnieg, oblodzenie
Intensywne opady śniegu i oblodzenie. Alarmy IMGW
METEO
26218120
Oni założą nowy klub parlamentarny. Lista
Polska
Bill Gates
Microsoft wyłoży miliardy na AI. W centrum kraje "Globalnego Południa"
BIZNES
"Rozwiążcie komisję, księża są święci!". Kto bronił księży w Sosnowcu
"Rozwiążcie komisję, księża są święci!". Ktoś bronił księży w Sosnowcu?
Jakub Zulczyk
Polska 2050
Rozpad Polski 2050, będzie nowy klub. Wiadomo, jak się będzie nazywał
Polska
Turyści we Florencji
Amerykanie ograniczają podróże do Europy
BIZNES
Peruwiański parlament odwołał tymczasowego prezydenta Jose Jeri
Tymczasowy prezydent odwołany za aferę "Chifagate"
Świat
Joanna Mucha
Kolejna osoba odchodzi z Polski 2050
Polska
imageTitle
Specjalna premia dla Ukraińca wyrzuconego z igrzysk
EUROSPORT
1 godz 4 min
1702_nawrocka
"Między nią a Agatą Dudą i Anną Komorowską jest przepaść". Echa wywiadu z prezydentową Nawrocką
Podcast polityczny
Czarne kormorany są pod częściową ochroną
"Odstrzał kormoranów nie jest żadnym rozwiązaniem"
METEO
imageTitle
"Fenomenalna!". Nastolatka skradła show, przyćmiła gwiazdy
EUROSPORT
imageTitle
Wielki przegrany igrzysk, obok ulubiony raper
EUROSPORT
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Kawa coraz droższa
BIZNES
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
"Potężne narzędzie" za darmo. Kolejny krok w stronę przejrzystości
BIZNES
imageTitle
Koniec sankcji. Rosja i Białoruś na paralimpiadzie
EUROSPORT
Tarnowska kuria
Biskup oskarżony o tuszowanie pedofilii. Pierwszy taki proces
Kraków
hennig - kloska 18 0730 1na1 cl
Paulina Hennig-Kloska o Polsce 2050: nie czuję nienawiści
Polska
Zderzenie tramwajów w Warszawie
Zderzenie tramwajów w Śródmieściu, sześć osób poszkodowanych
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica