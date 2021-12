Konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Dziennikarze TVN i TVN24 nie wpuszczeni

Adam Glapiński uspokaja

- Jest znacząca przestrzeń do podwyżki stóp, jeśli tego będą potrzebowały okoliczności - mówił Glapiński. Dodał jednocześnie, że Rada Polityki Pieniężnej "nie stwierdza jednoznacznie, że jesteśmy w cyklu podwyżek". Możliwe więc, że raty kredytów będą rosnąć jeszcze bardziej, ale z czasem - mniej więcej za rok - inflacja wyhamuje do pożądanego poziomu.

- Najgorsze jest to, że nikt nie jest pewny, że ta inflacja spadnie do 3,5 procent. Dlatego, że - ja przynajmniej - nie widzę, dlaczego miałaby inflacja spaść - mówi profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC. Kiedy szef NBP występował na konferencji, w Sejmie posłowie powoli kończyli prace nad projektem mającym ochronić portfele Polaków. Jednak nie wszystkich i tylko częściowo. - Nie stać państwa po covidzie, czy w trakcie covidu, bo jest kolejna fala, na tak bogaty program, jak byśmy chcieli - mówił Tadeusz Cymański z PiS.

Rządowa tarcza antyinflacyjna

Na rządową tarczę antyinflacyjną składa się kilka elementów. Po pierwsze mniejsza akcyza na paliwa silnikowe i zniesiony podatek detaliczny, od grudnia i stycznia do końca maja. Już teraz jest taniej, ale według ekspertów to efekt cen światowych. Nie tanieje za to prąd i gaz, dlatego to mają być kolejne elementy państwowego programu, uchwalonego w czwartek przez Sejm. Od stycznia do końca marca obniżony został VAT na gaz. Podobnie obniżono akcyzę i VAT na prąd, również przez trzy pierwsze miesiące roku. Opozycja zagłosowała "za", ale uważa te obniżki za symboliczne.