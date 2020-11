Dworczyk: personel medyczny zostaje zwolniony z kwarantanny. Konferencja prasowa w kancelarii premiera

Personel medyczny, dzięki szybkim testom na obecność koronawirusa, nie będzie podlegał kwarantannie - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Jak dodał, codziennie przed przystąpieniem do pracy medycy będą mogli być weryfikowani. We wtorek odbyła konferencja prasowa ministra-członka Rady Ministrów Michała Dworczyka, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz sekretarza stanu Piotra Muellera.