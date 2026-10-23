Polska Konferencja posłów Polski 2050. Szymon Hołownia: nigdzie się nie wybieramy Aleksandra Sapeta |

Hołownia: Polska 2050 jest. Polska 2050 będzie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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W czwartek wieczorem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że odchodzi z rządu Donalda Tuska i pozostawia partię Polska 2050 "w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił".

Szymon Hołownia - założyciel Polski 2050 - na konferencji klubu parlamentarnego Polski 2050 w piątek rano w Sejmie odniósł się do tych politycznych roszad.

- Powiem chyba bardzo prosto, jasno i wyraźnie, że nic się nie zmieniło. Polska 2050 jest. Polska 2050 będzie (...) Są ludzie, którzy odchodzą. Są ludzie, którzy decydują się na dokonanie różnego rodzaju podziałów. Są ludzie, którzy na jakimś etapie swojej drogi politycznej uznają, że rozdźwięk, już nie chcę powiedzieć rozłam i konfrontacja jest lepszą metodą niż współpraca i cierpliwe budowanie. I z tym trzeba się po prostu pogodzić - komentował.

Hołownia o rezygnacji Pełczyńskiej-Nałęcz: żadne dokumenty nie dotarły

Hołownia odniósł się też do rezygnacji Pełczyńskiej-Nałęcz. - Wczoraj obiegła media wiadomość, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca naszej partii, złożyła rezygnację ze swojej funkcji, a także z udziału w rządzie koalicji 15 października. Na mój stan wiedzy dokumenty w tej sprawie żadne ani do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ani do naszej partii nie dotarły - poinformował.

- Zakładam jednak, że mimo że formalnie nic się nie zmieniło, to wszystko się w tym sensie zmieniło, że Katarzyna taką decyzję zdecydowała się ogłosić państwu, nam za pośrednictwem mediów, po wczorajszym bloku głosowań - dodał.

- Chcę to jasno i stanowczo zadeklarować, pozostajemy w Polsce 2050, nawet kiedy inni odchodzą. Nie zawsze musimy się ze wszystkim zgadzać we wszystkich ocenach, ale nadal uważamy, że takie ugrupowanie jest dzisiaj Polsce potrzebne i że dzisiaj Polsce potrzebna jest stabilność w ramach rządzącej Polską koalicji - oświadczył wicemarszałek Sejmu.

Konferencja polityków Polski 2050 w Sejmie Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Hołownia utrzymywał, że bez Polski 2050 "nie ma koalicji, nie ma tego rządu". - Nie mówię tego z pychą tylko po to, żebyście państwo to od nas usłyszeli: my się nigdzie nie wybieramy, jesteśmy stabilnym, przewidywalnym w najlepszym sensie tego słowa, partnerem dla tych, którzy chcą dzisiaj zmieniać Polskę na lepsze.

- Tak, jesteśmy po przejściach, jesteśmy poobijani, różni ludzie w czasie rządów Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z naszej partii odeszło, był rozłam. Teraz słyszymy o tym, że rozłam może skończyć się jeszcze większym rozłamem. Rozłamy to nie jest dziś to, co powinniśmy w polityce oglądać - przyznał.

Hołownia zachęcał dalej do współpracy. - Dopóki ja tu jestem, to Polska 2050 będzie partią pokoju, a nie wojny - dodał.

Podziękował Pełczyńskiej-Nałęcz, przyznając przy tym, że nie rozumie złożenia przez nią mandatu ministry. - Zrobiła mnóstwo dobrego dla Polski - podkreślił.

Schadler: partia nie uzyskała pisemnej rezygnacji

Posłanka Ewa Schadler przekazała, że partia szanuje decyzję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, ale podjęła ona ją samodzielnie i nie poinformowała o niej ani zarządu partii, ani klubu.

- Do momentu, kiedy szliśmy na tę konferencję, partia nie uzyskała pisemnej rezygnacji od niej z funkcji, na którą została przez nas wybrana, mianowicie przewodniczącej partii Polska 2050. W momencie, kiedy uzyskamy taką rezygnację, podejmiemy wszelkie statutowe kroki do tego, żeby przygotować naszą partię do kolejnych wyborów, do tego, abyśmy wybrali po raz kolejny przewodniczącego albo przewodniczącą - poinformowała.