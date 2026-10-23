Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Konferencja posłów Polski 2050. Szymon Hołownia: nigdzie się nie wybieramy

|
Konferencja polityków Polski 2050 w Sejmie
Hołownia: Polska 2050 jest. Polska 2050 będzie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Pozostajemy w Polsce 2050, nawet kiedy inni odchodzą - oświadczył Szymon Hołownia na wspólnej konferencji prasowej klubu parlamentarnego Polski 2050 w Sejmie. Poinformował on, że do tej pory Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz formalnie nie złożyła rezygnacji z przewodniczącej ugrupowania.

W czwartek wieczorem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że odchodzi z rządu Donalda Tuska i pozostawia partię Polska 2050 "w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił".

Szymon Hołownia - założyciel Polski 2050 - na konferencji klubu parlamentarnego Polski 2050 w piątek rano w Sejmie odniósł się do tych politycznych roszad.

- Powiem chyba bardzo prosto, jasno i wyraźnie, że nic się nie zmieniło. Polska 2050 jest. Polska 2050 będzie (...) Są ludzie, którzy odchodzą. Są ludzie, którzy decydują się na dokonanie różnego rodzaju podziałów. Są ludzie, którzy na jakimś etapie swojej drogi politycznej uznają, że rozdźwięk, już nie chcę powiedzieć rozłam i konfrontacja jest lepszą metodą niż współpraca i cierpliwe budowanie. I z tym trzeba się po prostu pogodzić - komentował.

Hołownia o rezygnacji Pełczyńskiej-Nałęcz: żadne dokumenty nie dotarły

Hołownia odniósł się też do rezygnacji Pełczyńskiej-Nałęcz. - Wczoraj obiegła media wiadomość, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca naszej partii, złożyła rezygnację ze swojej funkcji, a także z udziału w rządzie koalicji 15 października. Na mój stan wiedzy dokumenty w tej sprawie żadne ani do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ani do naszej partii nie dotarły - poinformował.

- Zakładam jednak, że mimo że formalnie nic się nie zmieniło, to wszystko się w tym sensie zmieniło, że Katarzyna taką decyzję zdecydowała się ogłosić państwu, nam za pośrednictwem mediów, po wczorajszym bloku głosowań - dodał.

- Chcę to jasno i stanowczo zadeklarować, pozostajemy w Polsce 2050, nawet kiedy inni odchodzą. Nie zawsze musimy się ze wszystkim zgadzać we wszystkich ocenach, ale nadal uważamy, że takie ugrupowanie jest dzisiaj Polsce potrzebne i że dzisiaj Polsce potrzebna jest stabilność w ramach rządzącej Polską koalicji - oświadczył wicemarszałek Sejmu.

Konferencja polityków Polski 2050 w Sejmie
Konferencja polityków Polski 2050 w Sejmie
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Hołownia utrzymywał, że bez Polski 2050 "nie ma koalicji, nie ma tego rządu". - Nie mówię tego z pychą tylko po to, żebyście państwo to od nas usłyszeli: my się nigdzie nie wybieramy, jesteśmy stabilnym, przewidywalnym w najlepszym sensie tego słowa, partnerem dla tych, którzy chcą dzisiaj zmieniać Polskę na lepsze.

- Tak, jesteśmy po przejściach, jesteśmy poobijani, różni ludzie w czasie rządów Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z naszej partii odeszło, był rozłam. Teraz słyszymy o tym, że rozłam może skończyć się jeszcze większym rozłamem. Rozłamy to nie jest dziś to, co powinniśmy w polityce oglądać - przyznał.

Hołownia zachęcał dalej do współpracy. - Dopóki ja tu jestem, to Polska 2050 będzie partią pokoju, a nie wojny - dodał.

Podziękował Pełczyńskiej-Nałęcz, przyznając przy tym, że nie rozumie złożenia przez nią mandatu ministry. - Zrobiła mnóstwo dobrego dla Polski - podkreślił.

Schadler: partia nie uzyskała pisemnej rezygnacji

Posłanka Ewa Schadler przekazała, że partia szanuje decyzję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, ale podjęła ona ją samodzielnie i nie poinformowała o niej ani zarządu partii, ani klubu. 

- Do momentu, kiedy szliśmy na tę konferencję, partia nie uzyskała pisemnej rezygnacji od niej z funkcji, na którą została przez nas wybrana, mianowicie przewodniczącej partii Polska 2050. W momencie, kiedy uzyskamy taką rezygnację, podejmiemy wszelkie statutowe kroki do tego, żeby przygotować naszą partię do kolejnych wyborów, do tego, abyśmy wybrali po raz kolejny przewodniczącego albo przewodniczącą - poinformowała.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczSzymon HołowniaPolska 2050Sejm
Czytaj także:
Rafineria Gdańska
Saudi Aramco rozważa sprzedaż polskich aktywów. Dwa scenariusze
BIZNES
Budynek w Meksyku przechylony przez huragany i burze
Apartamentowiec przechylił się o ponad 25 stopni. Wybudowano go nielegalnie
METEO
Zaczął ścinać drzewo
Drzewo zasłaniało mu widok. Wyszedł pijany z siekierą przed blok i zaczął rąbać
Białystok
Wjechał autem na torowisko tramwajowe
Wjechał autem na torowisko, utknął i zablokował tramwaje
WARSZAWA
43-latek podejrzewany o zabójstwo ciężarnej zatrzymany w Szczecinie
Niemcy wydali za nim Europejskim Nakazem Aresztowania. Polak zatrzymany
Szczecin
Jan Szyszko
Wiceminister resortu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz rezygnuje
Polska
Pete Hegseth
Chciał mieć w gabinecie globus prezydenta Eisenhowera. Źle się to skończyło
Świat
imageTitle
Chcą zatrzymać Pogaczara? Szef Tour de France odpowiada na zarzuty
EUROSPORT
Domański i Tusk
Premier ogłasza sukces. "Otrzymałem potwierdzenie"
BIZNES
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Alerty RCB odwołane. "Brak zagrożenia"
Polska
imageTitle
Koniec imponującej serii najbardziej wartościowego gracza NBA
EUROSPORT
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Bezrobocie w Polsce. Nowe dane
BIZNES
sobkowiak mentzen-0008
Wiceszefowa MON zaprosiła Mentzena na ćwiczenia obronne. Tak zareagował
Polska
Wall Street, giełda USA, maklerzy, inwestorzy
Uszkodzone tankowce, turbulencje na rynku. "To ostatecznie zdecyduje"
BIZNES
Donald Tusk rozmawia z dziennikarzami w Bengaluru
Tusk o decyzji Pełczyńskiej-Nałęcz
Świat
Ucieczkę zakończył w rowie
14-latek na hulajnodze uciekał przed radiowozem. Policja ruszyła w pościg
Białystok
Pożar auta na Trasie Łazienkowskiej
Pożar auta na Trasie Łazienkowskiej. Ogromne utrudnienia
WARSZAWA
Jechał Jaguarem bez świateł
Jechał Jaguarem pijany i bez świateł. Być może pożegna się z autem
Wrocław
Pięć lat temu zginęli Dariusz Kmiecik, jego żona i syn
Zginęła rodzina dziennikarzy. Dziś rocznica katastrofy w Katowicach
Polska
imageTitle
Porównał media Realu Madryt do nazistowskich Niemiec. Może za to słono zapłacić
EUROSPORT
Królewski Ogród Światła
14 lat i koniec. Nowa dyrekcja Wilanowa wprowadza nowe porządki
WARSZAWA
Lotnisko w San Francisco
Obawa przed wirusem z Afryki. USA zaostrzają zasady wjazdu
BIZNES
Śmiertelny wypadek na drodze numer 42 w Ligocie Dolnej
Nie ustąpił pierwszeństwa busowi. Nie żyje
Opole
imageTitle
Zła wiadomość dla polskich klubów. Liga Mistrzów ucieka
EUROSPORT
deszcz parasol shutterstock_1598345344
Pogoda na weekend. IMGW miejscami planuje wydać ostrzeżenia
METEO
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Była najostrzejszą krytyczką rządu, będąc wewnątrz rządu"
JEDEN NA JEDEN
imageTitle
Debiut LeBrona w nowej hali i od razu największy powrót w karierze
EUROSPORT
Incydent z dronami na lotnisku w Lipsku
Rosja przestaje się ukrywać. "Mamy długie ręce i możemy was dosięgnąć"
Monika Winiarska
Podejrzany o kradzież psa ze Schroniska na Paluchu
Zabrał psa ze schroniska na spacer. Grozi mu 10 lat więzienia
WARSZAWA
Mężczyzna miał trzy promile alkoholu w organizmie
Ucieczka przed policją, promile i wyrok w trybie przyspieszonym
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica