Lempart: wczoraj ostatecznie skompromitowała się formacja, która powinna być policją państwową

Stwierdzamy dzisiaj, że mamy do czynienia ze służbą partyjną, a nie państwową - powiedziała na czwartkowej konferencji Marta Lempart, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Komentowała reakcję policji na protest, który odbył się w środę w Warszawie. - Policjanci nie mieli naszywek, dokonywali bezprawnie legitymowania, nie podawali faktycznej podstawy prawnej swoich działań, a poza tym zachowywali się agresywnie w stosunku do demonstrujących, eskalowali, użyli środków przymusu całkowicie bezprawnie - mówiła.

Protest pod hasłem "Blokada Sejmu" rozproszył się w środę wieczorem po ulicach Warszawy. Pochód przez Śródmieście zakończył się na placu Powstańców Warszawy, gdzie policyjne oddziały prewencji odcięły drogi wyjścia i rozpoczęły legitymowanie uczestników. Dochodziło tam do przepychanek. Policja użyła gazu łzawiącego.

Kamery TVN24 zarejestrowały między innymi sytuację, gdy w tłumie doszło do przepychanek, a do akcji wkroczyli zamaskowani mężczyźni z pałkami teleskopowymi i gazem łzawiącym. Rzecznik komendy stołecznej przyznał, że to nieumundurowani policjanci.