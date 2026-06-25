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Donald Tusk: przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie

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Donald Tusk Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku
Donald Tusk Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku
Źródło zdj. gł.: TVN24
Jeśli będziemy razem mądrze i z otwartym sercem, pokonamy każde zło i odbudujemy to, co źli ludzie niszczą - powiedział w czwartek premier Donald Tusk na otwarciu Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy.

W czwartek w Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference - URC 2026). Organizatorami są rządy Polski i Ukrainy.

W poprzednich latach konferencje URC gościły w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Ich celem jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, który od 2022 roku odpiera rosyjską agresję, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę.

W konferencji uczestniczy m.in. premier Ukrainy Julia Swyrydenko.

Podczas przemówienia na otwarcie wydarzenia, Tusk podkreślił, że "przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie". - Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, i twoi Julio rodacy w Ukrainie, i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii - powiedział.

Jak dodał, "solidarność, która narodziła się w Gdańsku może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość".

- Głęboko w to wierzę, w to, co czułem, kiedy jako młody człowiek byłem w Stoczni Gdańskiej, kiedy powstawała Solidarność, bardzo dawno temu i wtedy patrzyłem na tysiące ludzi w Stoczni, wokół Stoczni, którzy odważnie wystąpili przeciwko komunizmowi i wtedy pomyślałem po raz pierwszy jako młody, ale już dorosły człowiek, że naprawdę ludzi dobrych woli jest więcej - powiedział premier.

Wezwał też wszystkich do pomocy "w tym wielkim dziele, aby ludzie dobrej woli w Ukrainie, w Polsce, w Europie i na świecie znowu odnaleźli się w tych trudnych czasach, znowu byli razem”

- Jeśli będziemy razem mądrze i z otwartym sercem, pokonamy każde zło i odbudujemy to, co źli ludzie niszczą. Głęboko w to wierzę, życzę wam powodzenia w tych rozmowach biznesowych, politycznych, życzę szczęścia, przyda się każdemu i życzę tej prawdziwej solidarności - powiedział Tusk do uczestników konferencji.

Swyrydenko dziękuje Polakom

Głos podczas otwarcia spotkania zabrała też szefowa ukraińskiego rządu. Swyrydenko powiedziała, że jest bardzo wdzięczna wszystkim popierającym Ukrainę i okazującym jej solidarność. - Przede wszystkim, stojąc tutaj, chciałam podziękować polskiemu narodowi. Drodzy Polacy, bardzo dziękuję za waszą pomoc, którą okazaliście wówczas, kiedy była ona najbardziej potrzebna - powiedziała ukraińska premier.

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Źródło: PAP
Tagi:
Donald TuskGdańskUkrainaPolska
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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