Kontrowersyjna konferencja ministrów Kamińskiego i Błaszczaka. "GW": sąd nakazał prokuraturze śledztwo

Zawiadomienie do prokuratury po konferencji Błaszczaka i Kamińskiego

Po konferencji zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministrów złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych - przypomina "Wyborcza". OMZRiK argumentował, że "doszło do nawoływania do dyskryminowania ludzi z powodu ich pochodzenia, lecz także rozpowszechniania pornografii, w tym zakazanych materiałów pedofilskich i zoofilskich, w sposób narzucający ich odbiór osobom, które sobie tego nie życzą".

Twierdzenie prokuratury "budzi uzasadnione wątpliwości"

Dziennikarz "Gazety Wyborczej" Maciej Chołodowski dotarł do pisemnego uzasadnia, jakie wydał warszawski sąd. "W ocenie Sądu, decyzja Prokuratury Okręgowej w Warszawie o odmowie wszczęcia śledztwa zapadła co najmniej przedwcześnie" i "jawi się jako zbyt powierzchowna i wyrażająca jedynie subiektywną ocenę" - pisał we wstępie sędzia, cytowany przez "GW".

"Odnosząc się do dwóch innych, stwierdza, że 'choć jedno z nich zostało ocenzurowane poprzez umieszczenie czarnego prostokąta zasłaniającego organy płciowe przedstawionego na niej dziecka, to zestawienie tych zdjęć ze sobą przez osoby organizujące tę konferencję, wskazuje na ich pornograficzny charakter'" - pisze dziennik.

Czy ministrowie przekroczyli uprawnienia?

Sąd zwrócił również uwagę, że w momencie prezentowania materiałów na konferencji prasowej przy granicy z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy, co z kolei uniemożliwiało przeprowadzanie relacji przez media. W związku z tym ministrowie "winni kierować się szczególną rozwagą i odpowiedzialnością". "Przekazując informacje, winni brać pod uwagę, że mogą być to jedyne informacje dotyczące stanu rzeczy, które dotrą do opinii publicznej i nie będą one mogły być zweryfikowane przez niezależne media" - ocenił sędzia.