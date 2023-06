"Chciałyśmy zadać pytanie: dlaczego Polki umierają?". Posłanki się skarżą, nie weszły na konferencję ministra

Scheuring-Wielgus: chciałyśmy zadać panu ministrowi jedno ważne pytanie

- Na portierni, przed którą stałyśmy, jest wyraźnie napisane, w jaki sposób posłowie i posłanki mogą wejść do Ministerstwa Zdrowia - po okazaniu legitymacji poselskiej. Wszystkie okazałyśmy te legitymacje, natomiast pan, który był w tej portierni, nie raczył nas wysłuchać, nie był zainteresowany, co mamy do powiedzenia. Zrobił wszystko, żebyśmy w tej konferencji, w tym spotkaniu nie wzięły udziału - opowiadała Scheuring-Wielgus.

Dziemianowicz-Bąk: słuchałyśmy tej konferencji z dużym, głębokim zażenowaniem

- Pan minister powiedział też, że każda Polka ma w Polsce prawo do tego, by jej życie i zdrowie było ratowane. Nie, to nieprawda. To prawo w sensie praktycznym i faktycznym jest Polkom cały czas odbierane. Najpierw to prawo wyboru, wolności, ochrony zdrowia i życia odebrali prawicowi politycy. Dziś niestety widzimy coraz częściej, że to prawo wyboru, prawo do informacji o własnym stanie zdrowia odbierają Polkom lekarze - stwierdziła posłanka.