Bronisław Komorowski o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Były prezydent Bronisław Komorowski komentował w "Kropce nad i" w TVN24 poniedziałkową konferencję ministrów Kamińskiego i Błaszczaka w sprawie migrantów na granicy z Białorusią. Stwierdził, że jeżeli władza "stosuje tego rodzaju brudne metody, odczłowieczając tych ludzi", to "sama sobie wydaje najgorsze świadectwo". Dodał, że jego zdaniem "to się odbije szerokim echem na świecie, kompromitując Polskę".

W poniedziałek odbyła się konferencja ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej. Przedstawiono na niej materiały, które - jak poinformowano - pochodzą z telefonów komórkowych zatrzymanych imigrantów i wskazują na ich możliwą działalność terrorystyczną lub powiązania z organizacjami paramilitarnymi. Ponadto służby badające tożsamość i wiarygodność osób przebywających w ośrodkach strzeżonych miały zidentyfikować dowody na działalność pedofilską oraz dowody zoofilii. Portal OKO.press podał we wtorek, odnosząc się do ujawnionych materiałów, że jedna z fotografii, którą pokazali ministrowie, to w rzeczywistości ujęcie ze starego nagrania dostępnego w internecie.