Konferencja komendanta głównego policji i ujawnienie tajemnicy lekarskiej. Komentarze ekspertów

- Są pewne święte tajemnice: lekarska, spowiedzi, adwokacka i dziennikarska – mówi adwokat Jacek Dubois. - Policja zrobiła to, żeby ratować własną skórę. To jest karygodne – dodaje.

Psychiatrzy bronią lekarki pani Joanny

Policja, która powinna stać na straży prawa, zdaniem ekspertów to prawo złamała. - Tajemnica lekarska, a zwłaszcza tajemnica lekarska psychiatryczna to jest sprawa bardzo wrażliwa. My nie mieliśmy prawa słyszeć tego dialogu – uważa były rzecznik praw pacjenta psychiatrycznego Błażej Kmieciak.

Policja krytykowana za interwencję wobec pani Joanny

- Pan komendant jak i policja powinna być za to pozwana i moim zdaniem będzie to rekordowe odszkodowanie w tym kraju – twierdzi Jacek Dubois. – To, co zrobiła policja to jest podwójna wiktymizacja. Policja, przez to opublikowanie nagrań, funduje pani Joannie ponowną traumę – dodaje Sylwia Gregorczyk-Abram.