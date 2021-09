Konferencja Kamińskiego i Błaszczaka w sprawie migrantów wzbudziła kontrowersje. Komentarze polityków

Poniedziałkowa konferencja Mariusza Kamińskiego i Mariusza Błaszczaka w sprawie migrantów wywołuje wiele komentarzy politycznych. W jej trakcie zaprezentowano zdjęcia, jakie polskie służby miały znaleźć w telefonach migrantów, którym udało się przedostać do Polski. To materiały o treści pedofilskiej, zoofilskiej i drastyczne sceny przemocy. Okazuje się jednak, że część z nich pochodzi z internetu. - Sprawa będzie miała dalszy ciąg. Przedstawię w Sejmie dodatkowe okoliczności uzasadniające tę prezentację - zapowiedział szef MSWiA.

Portal OKO.press podał we wtorek, odnosząc się do jednego z ujawnionych materiałów, że fotografia przedstawiająca mężczyznę kopulującego ze zwierzęciem, które pokazali ministrowie, to w rzeczywistości ujęcie ze starego nagrania dostępnego w internecie.