Kontrowersyjne materiały z konferencji Kamińskiego i Błaszczaka w sprawie migrantów. Leszek Miller komentuje

Poniedziałkowa konferencja ministrów Mariusza Kamińskiego i Mariusza Błaszczaka w sprawie migrantów i przedstawione na niej fotografie to zdaniem europosła Leszka Millera "kolejny przykład jakiejś żenującej nieprofesjonalności". Były premier wskazywał w "Kropce nad i", że zdjęcia te miały zostać znalezione "w telefonach uchodźców i migrantów, którzy od dawna już przebywają na terenie Polski w ośrodkach strzeżonych". - W związku z tym ta cała ekspozycja nie ma nic wspólnego z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej - stwierdził.

Przedstawiono na niej materiały, które - jak poinformowano - pochodzą z telefonów komórkowych zatrzymanych imigrantów i wskazują na ich możliwą działalność terrorystyczną lub powiązania z organizacjami paramilitarnymi. Ponadto służby badające tożsamość i wiarygodność osób przebywających w ośrodkach strzeżonych miały zidentyfikować dowody na działalność pedofilską oraz dowody zoofilii. Portal OKO.press podał we wtorek, odnosząc się do jednego z ujawnionych materiałów, że fotografia przedstawiająca mężczyznę kopulującego ze zwierzęciem, które pokazali ministrowie, to w rzeczywistości ujęcie ze starego nagrania dostępnego w internecie.