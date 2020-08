"Etyczne" szczepionki, religia w szkołach, "wykorzystywanie seksualne małoletnich". O tym dyskutowali biskupi

Religia w szkole, stosunek do osób LGBT, przypadki pedofilii w polskim Kościele, kryzys związany z COVID-19, stanowczy sprzeciw wobec przemocy domowej - to niektóre z tematów poruszonych na 386. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi po zebraniu wydali komunikat.

Na Jasnej Górze zakończyło się w sobotę 386. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Poruszono na nim między innymi kwestie nauczania religii w szkole czy społeczności LGBT+, jak również przypadki pedofilii w polskim Kościele. Po pierwszym dniu obrad episkopatu dużo kontrowersji wzbudziło stanowisko w sprawie "ruchu LGBT+". Co prawda podkreślono, że "nie do zaakceptowania są jakiekolwiek akty przemocy fizycznej lub werbalnej, wszelkie formy chuligańskich zachowań i agresji wobec osób LGBT+", to pojawił się też pomysł tworzenia poradni mających pomagać w powrocie do heteroseksualizmu.