Ambasador Brzezinski: Polska się dzisiaj nie boi

Polska jest przykładem tego, jak można skorzystać na dołączeniu do NATO. Polska się dzisiaj nie boi, jest pewna, jest bezpieczna dzięki NATO - podkreślił ambasador USA Mark Brzezinski. Chwalił Polskę za "zdolność do szybkiej reakcji całego społeczeństwa i do mobilizacji" w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Na konferencji przemawiał między innymi ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski . - Polska jest bezpieczna i stała się integralną częścią naszego wspólnego bezpieczeństwa. To dlatego, że wiedzieliście, jaka jest wartość przystąpienia do najsilniejszej organizacji obronnej w historii - stwierdził.

- Wiele zrobiliśmy, żeby wesprzeć Ukrainę . To właśnie Polska pokazała, na co ją stać. Mobilizacja Polski zainspirowała cały świat. Kiedy miliony ludzi przekraczały waszą granicę, przyjęliście uchodźców z otwartymi ramionami. Daliście im nadzieję, stabilizację, pomogliście rodzinom, które straciły wszystko - mówił Brzezinski.

Podkreślił, że "Polska ma wiele mocnych stron, silną gospodarkę, potencjał innowacyjności". - Teraz pokazaliście jeszcze zdolność do szybkiej reakcji całego społeczeństwa i do mobilizacji. Czasami kryzys może opóźnić reakcję, ale nie w Polsce - zaznaczył ambasador.

Brzezinski: jeśli rosyjskie czołgi naruszą terytorium NATO, Apacze powstrzymają je od razu

- Mamy też założenie stałych kwater wysuniętego dowództwa USA w Poznaniu "Camp Kościuszko". Po raz pierwszy w historii USA, Polski oraz całej Europy Środkowej to jest baza stała. To jest historyczna zmiana taktyczna - powiedział Brzezinski. Wyjaśniał, że "ten korpus będzie koordynować wszystkie nasze siły w Europie - łącząc wszelkie zdolności konieczne, aby bronić Polski oraz naszych sojuszników w NATO". Jak zaznaczył, "razem budujemy ponad 100 projektów infrastrukturalnych w Polsce, które wspierają amerykańskich żołnierzy, którzy będą rotować w Polsce". W tych dodatkowych lokacjach - mówił - "można urządzać wspólne manewry". - Pozwolą one Stanom Zjednoczonym i NATO jeszcze szybciej przerzucać siły do Polski w wypadku dalszego kryzysu - wskazał ambasador. Oświadczył również, że "Stany Zjednoczone gotowe są być stałym dostawcą do Polski cywilnej energetyki jądrowej". - Poprzez wybranie amerykańskiej technologii, Polska dokona kolejnej strategicznej decyzji, aby zagwarantować swoje bezpieczeństwo energetyczne na najbliższe stulecie - stwierdził Brzezinski.